RTS transmitirá tres cotejos de los cuartos de final del Mundial en vivo

El canal RTS transmitirá en señal abierta para todo el Ecuador los cuatro compromisos correspondientes a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Tres compromisos serán emitidos en vivo y uno tendrá horario diferido.

La estación ecuatoriana es el único canal local que posee los derechos para pasar los partidos en señal abierta. En televisión pagada los duelos mundialistas se emiten en la señal de DirecTV.

La transmisión de RTS arrancará el viernes 6 de julio (12:30, en vivo), con el partido entre Brasil y México. El sábado 7 de julio habrá tres compromisos: Uruguay vs. Francia (01:00, en diferido), Suecia vs. Inglaterra (08:30, en vivo) y Rusia vs. Croacia (12:30, en vivo).

Calendario de Cuartos de Final EN VIVO y Diferido pic.twitter.com/ikvU0lYpPg — RTS (@RTSEcuador) July 3, 2018



Ecuadoradio, a través de Radio Quito (760 AM) y Radio Platinum (90.9 FM en Quito y Tulcán, 94.5 FM en Guayaquil, 101.7 FM en Ambato y 107.7 FM en Cuenca) tiene los derechos de los cuatro partidos de los cuartos de final y los emitirá en vivo el viernes y sábado.



DirecTV, en televisión pagada, pasará los cuatro cotejos en vivo y en alta definición, a través de sus canales y su aplicación para los suscriptores.



Uruguay vs. Francia

Fecha: Viernes 6 de julio, 09:00

Estadio: Nizhi Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod



Brasil vs. Bélgica

Hora: Viernes 6 de julio, 13:00

Estadio: Kazán Arena, Kazán



Suecia vs. Inglaterra

Hora: Sábado 7 de julio, 09:00

Estadio: Cosmos Arena, Samara



Rusia vs. Croacia

Hora: Sábado 7 de julio, 13:00

Estadio: Fisht, Sochi







