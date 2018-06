Robbie Williams mostró el dedo medio en la ceremonia inaugural para responder a críticas

LEA TAMBIÉN

El cantante Robbie Williams mostró el jueves 14 de junio de 2018, el dedo medio a una de las cámaras que lo seguían mientras cantaba en la ceremonia inaugural del Mundial de fútbol de Rusia, supuestamente como respuesta a las críticas que había recibido. “I did it for free (lo hice gratis)”, cantó Williams alterando la frase original durante su interpretación de Rock DJ, uno de los grandes éxitos de la estrella de pop británica.



Entonces, ante la cámara más cercana, realizó el gesto con la mano y además hizo una mueca con la cara. Esa fue la presunta respuesta de Williams a las críticas de que había aceptado dinero del gobierno ruso de Vladímir Putin para cantar en la inauguración del Mundial, que se llevó a cabo hoy en el estadio Luzhniki de Moscú.



Williams cantó junto a la cantante de ópera Aida Garifullina durante unos 15 minutos en la ceremonia previa a la goleada del anfitrión Rusia por 5-0 ante Arabia Saudita que inauguró el Mundial. En la tribuna, además de Putin, se encontraba el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El cantante interpretó otros de sus grandes temas, como Let Me Entertain You, Angels y Feel, además de la mencionada Rock DJ en la previa del duelo inaugural del Mundial. Williams se había referido al anuncio de que su espectáculo abriría las actividades en tierras rusas diciendo que estaba “feliz y emocionado”. “He hecho de todo en mi carrera, y la inauguración del Mundial ante 80 000 aficionados al fútbol en el estadio, y millones alrededor del mundo, es el sueño de mi infancia. Enciendan los televisores para un inolvidable show”, escribió en su sitio oficial.



Sin embargo, ni Williams ni la organización del Mundial ni la FIFA detallaron si hubo un acuerdo económico para que el cantante actuara en el estadio de la capital rusa del que sus críticos lo acusan.



