¿Qué selecciones jugarán las semifinales del Mundial? Conozca la predicción de Mourinho 

José Mourinho, entrenador del Manchester United, sorprendió a toda la afición futbolera el 8 de junio al pronosticar cuáles serán los posibles cotejos de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

El portugués quien será colaborador del canal ruso RT durante la cita mundialista, y que ha sido pretendido por varias selecciones, ahora dio sus predicciones incluso hasta unas hipotéticas semifinales del Mundial.



Mourinho, conocido por su vehemente cáracter dentro del campo de juego, y su pasión por el deporte rey, había analizado uno por uno los ocho grupos de la gesta futbolística y con contundencia, apuntó cuáles serían las selecciones que disputen los octavos de final del torneo:



Grupo A

Uruguay y Rusia



Grupo B

España y Portugal



Grupo C

Francia y Australia



Grupo D

Argentina y Nigeria



Grupo E

Brasil y Suiza



Grupo F

Alemania y México



Grupo G

Inglaterra y Bélgica



Grupo H

Senegal y Polonia

​



Así, para ‘Mou’ no cabe espacio en los octavos de final para algunos combinados, entre ellos los sudamericanos Perú y Colombia. Sin embargo, el estratega de los ‘Red Devils’ volvió a sorprender a los aficionados del fútbol este martes 12 de junio de 2018 al realizar sus predicciones cuando faltan tan solo dos días para que el balón empiece a rodar en Rusia.



En una iniciativa del canal ruso RT, se pretende que los usuarios de las redes sociales, participen con el hashtag (etiqueta) #MatchMourinho y opinen sobre los particulares cruces propuestos por Mourinho hasta las semifinales del torneo. Para el DT del Manchester United, las dos semifinales serán Alemania vs. Argentina y Portugal vs. Brasil.



El portugués antes de realizar las predicciones de los cuartos de final en el canal oficial de YouTube de RT, dijo que “ahora se está poniendo incluso más duro. Se está poniendo maravilloso”. En cuanto a las semifinales, comentó “en ese momento ya estaré con entrenamientos con el Manchester United, pero creo que no entrenaré, estaré mirando el Mundial” finalizó el laureado entrenador.

Video: YouTube Canal: RT en Español



Estas son las predicciones de Mourinho para el Mundial:



- Ganador del Grupo A (Uruguay) vs. Segundo del Grupo B (Portugal) Portugal gana la llave.



- Ganador del Grupo B (España) vs. Segundo del Grupo A (Rusia)

España gana la llave.



- Ganador del Grupo C (Francia) vs. Segundo del Grupo D (Nigeria)

Francia gana la llave.



- Ganador del Grupo D (Argentina) vs. Segundo del Grupo A (Australia)

Argentina gana la llave.



- Ganador del Grupo E (Brasil) vs. Segundo del Grupo F (México)

Brasil gana la llave.



- Ganador del Grupo F (Alemania) vs. Segundo del Grupo E (Suiza)

Alemania gana la llave.



- Ganador del Grupo G (Inglaterra) vs. Segundo del Grupo H (Polonia)

Inglaterra gana la llave.



- Ganador del Grupo H (Bélgica) vs. Segundo del Grupo G (Senegal)

Bélgica gana la llave.



Los cuartos de final de Rusia 2018 según Mourinho:



Portugal vs. Francia

Portugal se clasifica a las semifinales



España vs. Argentina

Argentina se clasifica a las semifinales



Brasil vs. Inglaterra

Brasil se clasifica a la semifinales



Alemania vs. Bélgica

Alemania se clasifica a las semifinales



Las Semifinales pronosticadas por José Mourinho



Argentina vs. Alemania



Portugal vs. Brasil



¿Quiénes serán los ganadores de las semifinales? El martes 10 de julio de 2018 se conocerán a las selecciones que disputen los cotejos del tercer puesto y la gran final del Mundial de Rusia 2018.

​



