El Amante de Nicky Jam sonó en la ceremonia de clausura del Mundial 

El compositor estadounidense de reggaetón y trap, Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam interpretó su tema ‘El Amante’, para deleite de los asistentes al estadio Luznikí previo a la gran final del Mundial de Rusia entre Francia y Croacia.

La ceremonia de clausura de la Copa del Mundo de la FIFA se inició a las 14:30 GMT (09:30 hora de Ecuador), 30 minutos antes del cotejo. Con una vistosa coreografía sobre el campo de juego, se dio paso a Nicky Jam quien después de interpretar ‘El Amante’, Will Smith y Era Istrefi acompañaron al regguetonero para interpretar Live It Up, la canción oficial del Mundial de Rusia.

Un artista se presenta durante la ceremonia de clausura antes del partido de fútbol final de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Francia y Croacia en el Estadio Luzhniki en Moscú el 15 de julio de 2018. AFP

Los bailarines realizan durante la ceremonia de clausura antes del partido de fútbol final de la Copa del mundo Rusia 2018 entre Francia y Croacia en el Estadio de Luzhniki en Moscú el 15 de julio de 2018. AFP

El actor estadounidense Will Smith se presentará durante la ceremonia de clausura de la Copa Mundial Rusia 2018 antes del partido de fútbol final entre Francia y Croacia en el Estadio Luzhniki en Moscú el 15 de julio de 2018. AFP



Posteriormente a esto, y recordando que la final del Mundial se juega en territorio ruso, una soprano rusa junto a un coro infantil y gaitas, interpretó la tradicional Kalinka, que retumbó en las gradas del estadio Luzhnikí.