El detalle en el 'look' de Cristiano Ronaldo que alimenta la teoría de su festejo dedicado a Messi

Es sabido que los futbolistas más destacados del alto rendimiento no dejan ningún detalle librado al azar. Dentro de la cancha o fuera, en los entrenamientos. Tampoco lo hacen en su cuidado estético y por eso cada particularidad de su 'look' puede ser interpretada como un mensaje.

Eso ocurrió con Cristiano Ronaldo en el segundo duelo del Mundial contra Marruecos. Las primeras tomas lo mostraron saliendo del vestuario con un detalle en su barba que bien podría pasar desapercibido si él mismo no hubiese instalado las teorías con su festejo en el primer gol ante España tocándose la barbilla.



El portugués le agregó un nuevo gesto a sus características celebraciones: se tocó la quijada como si tuviese la barba de una cabra. Precisamente por ese animal se impusieron las siglas G.O.A.T (cabra, en inglés) que son interpretadas como Greatest of all times (el más grande de todos los tiempos).

Ronaldo, de 33 años, siempre cuidó al máximo su estética y la barbilla no es algo que comúnmente utilice. Foto: EFE



Antes del inicio del Mundial, Lionel Messi posó para una revista norteamericana con una cabra, imponiendo el mote "G.O.A.T" que pesa sobre él desde abril de este año cuando marcó tres goles ante La Coruña. Desde las redes sociales se lanzó una fuerte campaña para relacionarlo con la sigla y el animal.



Lo llamativo fue que Cristiano se tocó la barbilla en el primero de sus tres goles ante España y no fueron pocos los que especularon con que eso estaba relacionado a la cabra. Horas más tarde, su amigo Ricky Regufe –parte de su círculo más íntimo– replicó un montaje del portugués con la cabeza de una cabra, en clara alusión a lo hecho por Messi.

La aparición de una pequeña barbilla en el mentón de Cristiano Ronaldo ha hecho que sus seguidores vinculen ese rasgo en su apariencia, con el 'mote' de cabra que le han dado a Lionel Messi. Foto: AFP



Rápido de reflejos, el capitán de Portugal irrumpió en el Estadio Luzhniki para enfrentar a Marruecos con una naciente barbilla que nuevamente alimentó los rumores de su disputa tácita con la "Pulga" y el apodo que le impusieron en los últimos meses.

Se especula que el gesto de Ronaldo de tocarse la barbilla, antes del encuentro de la selección de Portugal contra Marruecos, fue un mensaje dirigido a Messi. Foto: Captura de pantalla



Si bien fue variando sus 'looks' a lo largo de los años, el futbolista de 33 años siempre cuidó al máximo su estética y la barbilla no es algo que comúnmente utilice.

