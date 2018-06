Japón buscará sellar su clasificación a octavos de final ante Polonia

LEA TAMBIÉN

Las selecciones de Japón y Polonia se enfrentarán este jueves 28 de junio de 2018 en el estadio de Volgogrado, desde las 14:00 GMT en la tercera fecha del Grupo H del Mundial de Rusia.

Japón necesita solo un punto mañana en Volgogrado ante la deprimida Polonia para avanzar a los octavos de final del Mundial de fútbol de Rusia. Los asiáticos, que vencieron 2-1 a Colombia y empataron 2-2 con Senegal,aspiran a meterse entre los 16 mejores por tercera vez en su historia.

Un punto garantizaría el pase en el Grupo H, e incluso una derrota podría ser suficiente si Colombia cae ante Senegal en Samara. Pero los japoneses no están diseñados para la contención. "No somos la clase de equipo que puede ir por un punto y desarrollar un plan así", dijo el capitán japonés, Makoto Hasebe, en la concentración del equipo en Kazán. "Pienso que tenemos que centrarnos en conseguir los tres puntos antes que hacer cálculos.



Tenemos cuatro unidades, pero todavía no hemos conseguido nada. El tercer partido sellará nuestro destino", añadió. La posición final de Japón dependerá de lo que pase en el Colombia-Senegal, por lo que la comunicación con el banco será probablemente constante. La situación de Polonia es todo lo contrario.



Tras caer 2-1 con Senegal y 3-0 con Colombia, los europeos quedaron sin opciones en un grupo en el que habían entrado como cabezas de serie. El seleccionador, Adam Nawalka, podría hacer algunos cambios en el equipo, incluido Wojciech Szczesny por Lukasz Fabianski en el arco. El capitán del equipo, Robert Lewandowski, expresó su decepción tras la derrota ante Colombia, pero un día después pidió no tirarlo todo por la borda.



"Lo más fácil es siempre demolerlo todo y construir desde cero, pero esa no es la forma en la que deberíamos hacerlo", dijo el delantero del Bayern Múnich. "En los últimos años dimos muchas alegrías a los fans. Aquí ninguna. Por eso el partido contra Japón es importante para nosotros, queremos mostrar lo que nos trajo aquí", agregó.



Para el seleccionador, sin embargo,la continuidad al frente del equipoes incierta. "Mi contrato expira tras el Mundial, pero todavía no es el momento de discutir el futuro", dijo. "Tras el partido contra Japón, mepondré a disposición del presidente de la federación"



El partido será dirigido por el árbitro de nacionalidad zambiese Janny Sikazwe.





