Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, la voz de la experiencia en una novata Panamá

La selección que dirige, Panamá, es una novata en una cita mundialista, pero para el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez será su quinta Copa del Mundo, tres como primer entrenador, siendo junto al seleccionador alemán Joachim Löw los técnicos con más experiencia en Rusia.

A diferencia del germano, que siempre ha estado al frente de la ‘Mannschaft’, Gómez ha clasificado a tres selecciones diferentes para el Mundial: a Colombia en 1998, a Ecuador en 2002 y a Panamá en 2018. Y con el mérito de que para las dos últimas era su primera participación en la competencia.



Además,‘Bolillo’ (el apodo se lo pusieron cuando se rapó la melena en su etapa de jugador) participó en los Mundiales de 1990 y 1994 en la Selección colombiana como asistente de Francisco ‘Pacho’ Maturana, su auténtico mentor.

​



Del ‘Pacho’ le quedó el gusto por la posesión de la pelota, por el orden táctico y el rigor defensivo que ahora intenta aplicar a una selección panameña novel en estas lides.



Lo que no 'heredó' del mítico Maturana fue el carácter tranquilo del 'Pacho'. 'Bolillo' es más explosivo, lo que le ha llevado a enfrentarse a periodistas y técnicos rivales, llegando a agredir a una mujer en público en 2011, lo que le obligó a dimitir como seleccionador colombiano en una segunda etapa.



Para Julio Dely Valdés, que se quedó a unos minutos de clasificar a Panamá para su primer Mundial hace cuatro años, el experimentado técnico colombiano de 62 años supo aprovecharse de la cruel derrota contra Estados Unidos, con dos goles en el descuento que le costaron la eliminación de Brasil-2014, para hacer “ aún más fuerte al grupo, una verdadera familia ” , la clave en el éxito panameño.



Si en Panamá le acogieron con ciertas reticencias, la prensa y el público, de lo que no hay duda es de que sus jugadores están a muerte con él. “ Para mí es como un segundo papá, siempre me ha dado consejos ” , resume el capitán Román Torres.

Un segundo padre

​

“Siempre es sincero, cuando te tiene que decir las cosas te la dice de frente”, destaca.



Blas Pérez, máximo goleador de la historia del fútbol panameño, considera que “pese a que algunos no lo quieran aceptar, es sin duda un hombre histórico para nuestro fútbol, el primero que vino aquí y nos clasificó para un Mundial”.



El otro gran goleador de la ‘Sele’, Luis Tejada, ha explicado en varias ocasiones una de las claves de la histórica clasificación mundialista: “Al principio de la eliminatoria, el ‘profe’ nos dijo: ‘Arreglen lo de las primas y todo hoy. No quiero que el resto de la eliminatoria se vuelva a hablar de premios’. Antes nos peleábamos por boletos. Y eso decía ‘Bolillo’ que nos desgastaba. ¡Y era verdad!”.



A menos de una semana del estreno mundialista de Panamá contra Bélgica el 18 de junio, el ‘experimentado’ técnico tiene aún muchos consejos que dar a sus hombres.



“Hemos hablado bastante. En las charlas les hablo mucho de que una de las diferencias grandes que tiene el Mundial, es que más que la capacidad individual, el fútbol, lo fundamental es la cabeza, la personalidad, la concentración, el creer” en el éxito, aseguró el lunes tras la práctica.



“Todo eso es lo que le marca la diferencia a uno” en el Mundial, concluyó.



Sabios consejos de quien ha vivido ya cinco Copas del Mundo.

​



