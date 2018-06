¿Quién es el ‘coach mental’ que Osorio elogió tras vencer a Alemania?

LEA TAMBIÉN

Es callado, saluda a todos y se pasea enfundado en la indumentaria oficial de la selección de fútbol de México, pero no desarrolla ninguna labor durante los entrenamientos del equipo: ¿quién es Imanol Ibarrondo, el ‘coach mental’ que el técnico Juan Carlos Osorio elogió tras vencer en el Mundial a Alemania?

En la conferencia tras la victoria ante la actual campeona del mundo en el partido más importante de su carrera y después de haber sido duramente criticado,el estratega colombiano del ‘Tri’ no se olvidó de Ibarrondo: “Nos ha ayudado mucho”. “Imanol cumplió un buen trabajo. En diciembre lanzamos una plataforma para cuatro aspectos y uno era la partemental. Imanol nos ha ayudado mucho, tiene videos viejos, libros, frases muy buenas”, expresó

Osorio.



Ibarrondo, nacido en Bilbao en 1967, fue futbolista profesional durante 10 años y es licenciado en ciencias empresariales y máster de gestión de entidades deportivas, además de ser director de un “Master de coaching y liderazgo deportivo”.





El español de 51 años fue reclutado por Osorio tras el catastrófico 7-0 en contra que le propinó Chile a México en la Copa América Centenario en 2016 para reconstruir la destruida autoestima de la plantilla mexicana. La caída ante los chilenos, uno de los puntos más bajos en la historia de la selección mexicana, contrasta con la alegría y buen ambiente que se notan en la concentracion del equipo en el extrarradio de Moscú, pero Ibarrondo prefiere darle todo el mérito al entrenador.



“Leo mucho que me dan mucho mérito los jugadores, el técnico, pero yo aquí soy un auxiliar más, como los tiene muchos Osorio, que es un líder extraordinario. Somos colaboradores, sumamos cada uno en lo suyo, pero esto sería imposible sin él”, explicó Ibarrondo.



“Osorio es el que los inspira (a los jugadores), quien los motiva, esto es todo suyo. Yo a veces hago algún trabajo individual con los jugadores, hacemos la puesta a punto de algunos, pero después el mérito de juntar todo es de él”

agrega.



Ibarrondo es discreto en cuanto a los detalles de su trabajo. “Los jugadores deben trabajar en su felicidad personal, para estar ellos bien, para sufrir menos y desde ahí ofrecerle lo mejor al equipo y conseguir resultados”, dice, y es ahí donde el español inicia su labor. Miguel Layún es uno de los jugadores que ha destacado el trabajo de Ibarrondo. “Hemos creído en nosotros, me refiero a toda la gente que está en la selección, por eso somos capaces de tener la mentalidad para dar el gran paso y saber que podemos plantarnos ante cualquier rival”, expresó este lunes.







“Pasamos por un proceso de transformación, no sólo a nivel futbolístico, sino personal. Trabajamos en muchas cosas que te permiten tener las mayores posibilidades de lograr algo importante”, agregó el lateral del Sevilla.



Ibarrondo comparte también la filosofía del grupo. “No pensamos ni en el quinto partido ni en el séptimo ni en nada que no sea el siguiente ante Corea.Enfocándolo de esa manear no hay temor a que se confíen, así mantienen el hambre y las ganas”, le cuenta a dpa.



El “coach” aprovecha cada oportunidad para defender y elogiar a Osorio. “No es un mensaje que (Osorio) tomade Paulo Coelho, son ideas que él vive, se las cree, todos los días predica con el ejemplo”, asevera. “De los genios dicen que son despreciados hasta que sus ideas triunfan, ¿no? Es una pena que sean tan críticos. Si Osorio no siguiera (como técnico en México), sería una pérdida”,

manifiesta.



Pero será Ibarrondo la primera baja de la selección mexicana. Tras el Mundial,será parte del cuerpo técnico de Asier Garitano en su aventura con la Real Sociedad, donde estará encargado de la “estructura emocional”. “Yo no veo más allá del sábado, mucho menos más allá del Mundial”, se escuda Ibarrondo cuando se le pregunta por su futuro.



El único interés del español y de todo el plantel mexicano está en Rostov del Don, donde el sábado se enfrentará a Corea del Sur en la segunda fecha del grupo F. El próximo miércoles 27 de junio, México concluirá su actividad de la fase de grupos ante Suecia en la Arena de Ekaterimburgo.

