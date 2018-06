Marruecos se impone 2-1 ante España por el grupo B del Mundial 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Khalid Boutaib (14’) y Youssef En-Nesyri (81’) anotaron los goles para la victoria parcial 2-1 de Marruecos ante España en el estadio de Kaliningrado, en la tercera jornada del Grupo B. Francisco Alarcón (19’) anotó para España.



La selección española inició el encuentro con vértigo y la primera acción de verdadero peligro en el área rival se produjo al minuto 12 cuando Isco remató al arco pero el golero Munir Mohamedi atajó.

Title



Pero al 14 una mala entrega de Andrés Iniesta a Sergio Ramos en la zona defensiva, derivó en un ataque marroquí con Khalid Boutaib quien llegó al área y solo ante el guardameta De Gea abrió el marcador a favor de su Selección.



No obstante, cinco minutos después, Andrés Iniesta corrigió su error con una magnífica actuación individual al desbordar por la izquierda y dejar a todos sus rivales para filtrar el pase a Isco que anotó el gol del empate para España.



El combinado español a raíz del gol, contó con tres opciones claras de anotar el segundo gol. Gerard Piqué al 24 remató a las manos de Munir, al 36 nuevamente apareció la sociedad Isco-Iniesta pero esta vez no hubo gol y al 45 Diego Costa no pudo conectar un centro de Andrés Iniesta



Marruecos puedo descontar al 24 mediante un saque lateral y Khalid Boutaib remató al cuerpo de De Gea.



El delantero marroquí Khalid Boutaib celebra un gol durante el partido de fútbol de la Copa del Mundo Rusia 2018 Grupo B entre España y Marruecos en el Estadio de Kaliningrado en Kaliningrado el 25 de junio de 2018. AFP

Para el segundo tiempo, España saltó al campo de juego buscando aumentar el marcador. Pero Marruecos tuvo dos grandes y muy claras opciones de anotar un segundo gol, en los minutos 50’ y 56’ primero con un rapidísimo contragolpe iniciado con Mbark Boussoufa quien se coló dentro del área española pero el golero De Gea estuvo presto para atajar el esférico y después, Nordin Amrabat remató con potencia al arco y se impactó en el horizontal.



Sin embargo, al 81 Youssef En-Nesyri a la salida de un córner desde la derecha, se elevó dentro del área ganó a toda la zaga española incluido Sergio Ramos y remató de cabeza para vencer al golero De Gea por segunda ocasión.

El partido es dirigido por el árbitro de nacionalidad uzbeka Ravshan Irmatov.

Los jugadores ingresan al campo de juego mientras se exhiben pancartas gigantes que representan la bandera de Marruecos (der.) y de España (izq.) antes del partido de la tercera jornada del Grupo B del Mundial de Rusia entre España y Marruecos en el Estadio de Kaliningrado en Kaliningrado el 25 de junio de 2018. AFP



Lea más noticias del Mundial de Rusia AQUÍ