España domina el balón e iguala sin goles con Irán en el Kazan Arena

Las selecciones de España e Irán igualan sin goles en Kazán, el miércoles 20 de junio de 2018 en la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Rusia.

España dominó el balón desde el primer minuto de juego, y llegó en no menos de cinco ocasiones en los primeros 30 minutos del cotejo. Jordi Alba desbordó al 4’ por la izquierda pero desarticulado y al 10’ Gerard Piqué no pudo conectar un centro elevado por David Silva. Al 17 Diego Costa no pudo conectar un centro de Lucas Vázquez, al 22 Ramos cobró un tiro libre pero el Telstar fue controlado por el golero Alireza Beiranvand y David Silva de igual manera con balón detenido al 24, no pudo sortear al golero iraní y al 30 Silva nuevamente a la salida de un córner desde la izquierda, ensayó una media chilena dentro del área. El sólido guardameta Alireza Beiranvand nuevamente controló el esférico.





El golero iraní Alireza Beiranvand desvía el balón con los puños durante el segundo partido del Grupo B del Mundial de Rusia entre Irán y España en el Kazan Arena en Kazán el 20 de junio de 2018. AFP

La Selección de Irán tuvo que esperar 36 minutos para encimarse en el área española. Mehdi Taremi se escapó por derecha buscando a Sardar Azmoun pero Sergio Ramos se interpuso en la trayectoria del esférico y lo desvió al córner. Diego Costa que lució desesperado por estar incómodo en el campo de juego, al 42 abusó del dominio del balón y no pudo definir.



Al 46 Isco habilitó a Lucas Vázquez y filtró el pase para David Silva que remató al andar, pero la zaga iraní desvió el balón al lateral.

El delantero iraní Vahid Amiri patea el balón durante el partido de fútbol del Grupo B de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Irán y España en el Kazan Arena en Kazán el 20 de junio de 2018. AFP

El defensor de España Gerard Piqué ( 3) salta para recibir el balón con la cabeza durante el segundo partido del Grupo B del Mundial de Rusia entre Irán y España en el Kazan Arena de Kazán el 20 de junio de 2018. AFP

El mediocampista iraní Saeid Ezatolahi (6) despeja el balón durante el segundo partido del Grupo B del Mundial de Rusia entre Irán y España en el Kazan Arena en Kazán el 20 de junio de 2018. AFP

El delantero iraní Sardar Azmoun (20) y el delantero español David Silva (centro R) compiten por el balón durante el partido de fútbol Rusia B 2012 Grupo B entre Irán y España en el Kazan Arena en Kazán el 20 de junio de 2018. AFP

Una vista general muestra el Kazan Arena durante el partido de fútbol del Grupo B de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Irán y España en Kazán el 20 de junio de 2018. AFP



El partido es dirigido por el árbitro de nacionalidad uruguaya Andrés Cunha.





Los jugadores de España participan en un entrenamiento el martes 19 de junio de 2018, en el Kazan Arena, en Kazán (Rusia). España se enfrentará a Irán en la segunda jornada del Mundial de Rusia 2018 este 20 de julio. EFE