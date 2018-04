Rumiñahui, adelante en los Juegos de Pichincha

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los equipos de Rumiñahui y de Cayambe disputan, prueba a prueba, el primer lugar de los Juegos de la Provincia de Pichincha, en el que participan 617 deportistas.

El fin de semana se realizaron cuatro torneos; de ellos, Rumiñahui se coronó campeón en lucha, taekwondo y atletismo. Cayambe lo hizo en karate do.



El próximo fin de semana se disputarán los torneos de ciclismo, boxeo, levantamiento de pesas y ajedrez también en Quito, solo la prueba de ciclismo de ruta se efectuará en Sangolquí.



Ayer, 22 de abril del 2018, culminó el torneo de atletismo, con un nuevo duelo entre Rumiñahui y Cayambe. Los primeros ganaron al sumar 1 023 puntos, mientras que los segundos llegaron a los 1 015 puntos.



Nicole Pata, de Rumiñahui, se fue a casa con cinco medallas de oro. Ayer, en 10 minutos ganó las últimas preseas doradas en disputa.



En el salto largo registró 4,20 metros y tras descansar 5 minutos corrió la posta 8x200. “Nos entrenamos con el profesor Willian Suntaxi en el Polideportivo de Sangolquí todos los días”, dijo la pequeña de 14 años.



En la primera jornada, Nicole ganó los 80 m, el salto triple y la posta 8x100 m.



Tras cumplir la tareas escolares va a los entrenamientos. Ayer fue su debut en los Juegos de la Provincia y los entrenadores de Pichincha ya la quieren reclutar como una de los talentos para la selección oro y grana.



Moisés Benalcázar Farinango, de Cayambe, alcanzó tres medallas de oro. Ganó las pruebas del salto alto y los lanzamientos de jabalina y disco.

“Hace nueve meses un amigo me invitó a uno de sus entrenamientos y me gustó”, dijo el atleta de 14 años.



Su contextura física hizo que el entrenador le haga incursionar en los lanzamientos. “Todos los días el profesor me ayuda a perfeccionar la técnica, trabajamos en cuanto a la postura, movimiento de cintura”, relata.

En jabalina registró 38,98 metros; en disco, 28,93 m; y en salto, 1,52 metros.



“Es la primera vez que participo en los Juegos. Le puse mucho empeño y mucho sacrificio en los entrenamientos para que me seleccionaran. Ahora quiero que me conozcan más”, dijo.



Darwin Sánchez es su entrenador y trabajan a diario en el estadio Guillermo Albornoz. “Ensayamos de 08:00, a 09:30. Lo hacemos con un grupo de amigos, entre ellos Mendiola, quien siempre me ha apoyado mucho”.



Dayana Llano y Luis Madrid, los dos de Mejía, ganaron las pruebas de los 600 metros; Doménica Díaz, de Rumiñahui, fue primera en los 200 m con vallas. Darío Mesa ganó el salto triple.