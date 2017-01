Federer reaparece con victoria

El suizo Roger Federer derrotó este lunes, 2 de enero del 2017, en Perth (Austrialia) y por 6-3 y 6-4 al británico Dan Evans en su estreno en la Copa Hopman, su primer torneo después de seis meses alejado de las pistas por una lesión en la rodilla izquierda.

El helvético, poseedor de 17 títulos de Grand Slam, cerró el encuentro en apenas 61 minutos y confirmó su total recuperación en el debut de Suiza en el campeonato, de carácter amistoso, que se disputa por equipos mixtos.



La jornada, según reconoció, fue "emotiva" no tanto por el triunfo, por 3-0, obtenido junto a su compatriota Belinda Bencic sino por las sensaciones vividas en Perth.



"Me sentí muy bien al volver a ponerme la camiseta, al sacar por primera vez y al servir para cerrar el encuentro", explicó.

Federer confesó que en los seis últimos meses echó de menos todos esos momentos, "incluso aquellas situaciones que te ponen nervioso".



A sus 35 años, y después de un semestre sin competir, el exnúmero uno del mundo valoró positivamente su retorno a la co mientras bañaba a sus dos gemelas Charlene Riva y Myla Rosmpetición, ya "sin dolor" en la rodilla que se lesioné.



"Mis expectativas obviamente eran bajas, pero hice un gran partido", comentó el jugador helvético, que asimismo ganó (4-0 y 4-1) el duelo de dobles mixto.



Esas dos victorias redondean el triunfal regreso de Roger Federer, quien debió pasar por el quirófano tras su eliminación en las semifinales del torneo de Wimbledon.