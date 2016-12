Rodríguez ajusta la nómina de convocados para la Tri

El equipo de Javier Rodríguez finalizó ayer el último microciclo antes de su participación en el Sudamericano Sub 20, que se disputará en el país.

La Tricolor, conformada por 25 jugadores, se entrena en la Casa de la Selección de forma recreativa. Ayer hubo un calentamiento previo alrededor de la cancha y estiramientos. Después, el grupo se dividió en dos y se hizo una práctica de fútbol en espacios reducidos.



La jornada terminó con aplausos y agradecimiento de parte del cuerpo técnico, que en estos días ajustará la lista definitiva que disputará el torneo internacional. Está previsto que la nómina sea presentada la próxima semana, en una rueda de prensa.



Ayer, toda la plantilla quedó libre para ir a sus respectivas ciudades para disfrutar de las fiestas de fin de año. Bryan Cabezas y Pervis Estupiñán, que juegan en clubes de Italia y España respectivamente, se unieron al equipo. Ellos estarían en la nómina definitiva.



“Estaba esperando este torneo con ansias. Somos el anfitrión y debemos aprovechar la localía”, dijo Estupiñán. Para el jugador del Granada de España, el primer rival será complicado. “Brasil es un equipo difícil. Ya jugamos contra ellos en el Sudamericano Sub 17 y sabemos de sus cualidades”, dijo el lateral izquierdo del club ibérico.



Según Estupiñán, el equipo lo recibió bien. Se reencontró con su excompañero de club, el golero de Liga de Quito José Gabriel Cevallos. Pervis fue parte de la Selección que disputó el Mundial Sub 17 en Chile y el anterior Sudamericano.



“La experiencia internacional me ha ayudado. He aprendido cosas nuevas que quiero aplicar a la Selección”, expresó el esmeraldeño. Cabezas, que se unió al Atalanta después de la Copa Libertadores con Independiente del Valle, aseguró que días previos a su convocatoria habló con el DT Rodríguez. Hace tres semanas empezó su preparación para llegar en forma al torneo continental.



“No he tenido minutos en el equipo por una lesión que me dejó fuera de las canchas durante un mes y medio. Iba a debutar en la Copa Italia ante el Pescara”, dijo Cabezas.



Para Cabezas, esta es su primera convocatoria. El exmediocampista de los rayados confía en que el torneo le sirva para retornar en forma a su equipo, en Italia.



“Ese Sudamericano va a ser una vitrina para todos. En lo personal quiero que este torneo me sirva para llegar en buenas condiciones a mi equipo y ganarme minutos en el primer equipo”, dijo el futbolista de 19 años. Los primeros legionarios en unirse a la Tri fueron Gabriel Carabalí y Willian Vargas.