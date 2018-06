Rodrigo Paz criticó a GOLTV por retraso en el pago a los clubes

LEA TAMBIÉN

Rodrigo Paz, presidente honorario de Liga Deportiva Universitaria, reveló que GOLTV se retrasó en el pago de los derechos de televisión y cuestionó el contrato establecido entre la empresa y los clubes. Según el directivo, la empresa se atrasó en los pagos de las mensualidades mayo y junio, en declaraciones en entrevistas a Radio La Red y Radio Cobertura.

“El famoso contrato de la televisión no nos paga. Pensé que íbamos a mejorar, pero no nos pagan el mes entero (junio del 2018) y a duras penas nos pagaron el mes de mayo”, expresó en Radio La Red.



Liga y los clubes fueron los promotores de que se firmara el contrato con la compañía uruguaya, de Paco Casal. Así, GOLTV y la Liga Profesional (conformada por los 24 equipos de Primera) sellaron la firma del convenio el pasado 11 de mayo. Desde entonces, se transmiten regularmente los partidos del torneo por esa señal.



Paz también mostró su inconformidad con el convenio legal firmado y lo calificó de ‘leonino’. Expresó que en el acuerdo hay cerca de 30 cláusulas. “He revisado ligeramente (el contrato) porque recién se nos entregó. Es un contrato leonino porque no tiene ninguna cláusula que sancione el hecho de que se pague puntualmente como hoy nos está pasando”, indicó en Radio Cobertura.



El dirigente expresó que la falta de pagos ha originado problemas en la cancelación de montos a los jugadores albos, que no se entrenaron el lunes 25 de junio y reclamaron que los dirigentes establezcan los montos de los premios de la campaña 2018.