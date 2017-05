Rodrigo Paz: 'LDU necesita un '10' y Munúa definirá los que se van"

La directiva de Liga de Quito admite que la primera etapa del campeonato está perdida y empiezan a pensar en los cambios para la segunda fase. Hay nombres de futbolistas que dejarán el equipo. Uno de ellos es el volante Fernando Guerrero. Él termina contrato con los albos y se irá a mitad de año.

Los nombres de Rubén Olivera y Felipe Rodríguez, ambos uruguayos pedidos por el entrenador Gustavo Munúa, están en análisis. El rendimiento de los dos ha sido cuestionado.



Olivera, procedente del fútbol italiano, no logra terminar los partidos por su demora en la adaptación a la altitud. ‘Felucho’ Rodríguez, en cambio, no es ni titular. Los dos tienen contrato por este año.



Rodrigo Paz, directivo albo, reconoció que para la siguiente etapa del año se analizará los nombres de refuerzos en base al informe del entrenador. “Liga de Quito necesita un diez y el técnico debe definir qué jugadores deben salir”, reconoció el dirigente en entrevista con radio La Deportiva. También admitió que el lateral izquierdo es una de las zonas débiles en la defensa de LDU.



Aunque los directivos son cautos en dar nombres, en la Comisión de Fútbol se manejan alternativas. Por ejemplo, para reforzar el arco albo se conversará con Munúa sobre la posibilidad de vincular a un golero. Hay alternativas. Alexander Domínguez estará en el mercado de pases del fútbol mexicano. Otro candidato es Daniel Azcona, del Olimpia de Paraguay.



En ambos casos, Liga de Quito no necesita cupo de extranjero porque Domínguez y Azcona ocuparían los puestos de ecuatorianos.