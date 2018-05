Roberto Rodríguez: ‘Cevallos pone en peligro a Barcelona’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Roberto Rodríguez, presidente de LDU (P) y vocal de la Liga Profesional.

¿Ya hay acuerdos para el reparto del excedente que genere la venta de los derechos de TV del campeonato nacional?



La Liga Profesional está estructurando este año todos sus órganos funcionales. Dentro de eso, a través de un consejo de presidentes, se debe analizar una vez más el reparto de utilidades o excedentes, que es el 76% para la A y el 24% para la B. Los de la Serie A tienen un sistema propio, mientras que el de la B será en partes iguales.



¿Ese sistema es inamovible?



A medida que se vaya trabajando, se irán tocando estos temas para que haya mayor equidad, y así los clubes tengan un verdadero sustento. Si se creó la Liga es para mejorar lo que estaba establecido.



DirecTV y TvCable se sumaron a CNT en las transmisiones. ¿Qué tan importante es ese detalle?



Nos da tranquilidad, porque sabemos que podremos cobrar nuestro dinero por derechos de TV. Este es uno de los rubros más importantes en los presupuestos que armamos las directivas serias.



¿Hubo presión de la dirigencia hacia GolTV para que logre los acuerdos?



No, más bien ha sido la madurez y la responsabilidad de las operadoras que se pusieron de acuerdo. Esto le hace bien al país, al fútbol y a los aficionados.



Ahora, con más número de usuarios, obviamente hay una mayor rentabilidad para todos.



¿Por qué no han firmado aún el contrato entre la Liga y la empresa uruguaya?



Fue un proceso largo, después del Congreso Extraordinario de Manta tuvimos que trabajar mucho. Pero ahora con los estatutos aprobados y la directiva establecida todo está encaminado. Hemos facultado al presidente (Miguel Ángel Loor), para suscribir el convenio en los próximos días.

Barcelona amenazó con desafiliarse de la Liga. ¿Les preocupa?



Es incomprensible la decisión de Barcelona, hago un llamado a que se reconsidere. Lo que se eligió en España fue una directiva provisional, sin vocales alternos. Se lo hizo por dos razones, era un requisito para la aprobación de los estatutos en el Ministerio del Deporte y por si era necesario firmar algún convenio en España. Barcelona sabía que no era algo definitivo.



El presidente José Francisco Cevallos habló de cabildeos. ¿Es así?



En la reunión de presidentes se tocaron tres puntos y uno de ellos fue nombrar a la directiva definitiva, con vocales principales y suplentes. Se dio todo con normalidad, la moción de Barcelona por ratificar el directorio anterior no pasó y se hizo una elección y el candidato de ellos (Juan Alfredo Cuentas) perdió, por eso resulta incomprensible.



¿Estarían dispuestos a cambiar la directiva para que ingrese el representante de Barcelona?



Creo que es mucho tiempo cuatro años para este directorio, pero es el modelo estatutario que se eligió. Espero que Barcelona recapacite, Cevallos es un gran dirigente y mi amigo, pero esa actitud pone en peligro a su propio club, si no está afiliado no tienen dónde jugar el próximo año.



Se habla de crear espacio para una nueva vocalía. ¿Eso es posible?



Es una buena idea, tendríamos que reformar los estatutos. Pero si hacemos eso, algún otro dirigente que no fue elegido pediría que no se abra una vocalía sino dos. Por otro lado, si se abre otro espacio, nadie asegura que Barcelona o (Alfredo) Cuentas ganen una elección, si es que se presentan otros candidatos para ese mismo puesto.

¿Los puestos en el directorio responden a cuotas políticas?



Barcelona es un equipo importante, el que tiene más hinchada, hizo un gran trabajo por la Liga. La elección no se hizo por clubes, sino por personas, no creo que eso sea motivo para retirarse. En el momento, ellos no tienen vocales en el directorio de la FEF y aún así juegan el campeonato nacional.



¿La salida de Barcelona es lo que retrasa la firma del contrato con Gol TV?



No creo; eso está dado, no hay inconvenientes. Si ellos se desafilian y deciden negociar sus derechos de televisión, pueden hacerlo. Pero si Barcelona no está jugando un torneo, ¿qué derechos puede vender? Las competencias nunca son de uno solo. Los únicos afectados serían ellos, porque tampoco podrían clasificarse a los torneos internacionales.

Biografía

​

Nació en Portoviejo, el 12 de septiembre de 1959.



Trayectoria



Es presidente de LDU de Portoviejo, desde diciembre del 2017. Es la novena vez que está en el Directorio del club. Fue diputado de la República.