'Rivalidad Kenia-Etiopía es como un Madrid-Barcelona', dice Gebrselassie

El mítico Haile Gebrselassie es a sus 44 años presidente de la Federación de Atletismo de Etiopía desde 2016. Ganador de dos títulos olímpicos en 10000 metros en Atlanta 1996 y Sídney 2000, quiere contagiar al deporte de su país con los éxitos que tuvo como fondista. Y derrotar a Kenia en la rivalidad que tienen ambos países en las carreras de larga distancia.

“La rivalidad entre Kenia y Etiopía en atletismo es como la que tienen Real Madrid y Barcelona en la liga española de fútbol. Sin estos dos clubes olvídate del fútbol español. Se necesitan el uno al otro. Es deporte. Barcelona sin Real Madrid no es Barcelona y Real Madrid sin Barcelona tampoco. Se necesitan. Sin uno de ellos, la liga española no sería lo mismo. Es lo mismo entre Etiopía y Kenia. No quiero enviar a mis atletas a un Mundial sin Kenia. No tiene sentido, nos necesitamos. Es lo mismo con los velocistas estadounidenses y jamaicanos. Se necesitan los unos a los otros ” , afirmó Gebreselassie en una entrevista a la AFP .

El joven presidente de la federación etíope afirma que en Etiopía el atletismo es como el fútbol en España, un deporte en el que todos los niños sueñan con llegar a lo más alto.



“En Etiopía existe un talento natural, que tiene que ver con lo que comemos, el lugar en el que vivimos. Yo soy un buen ejemplo. Nací en el campo. Mi escuela estaba a 10 km de donde vivía. Para nosotros, el deporte nos viene cuando somos jóvenes y cuando llegamos a la competición tenemos una ventaja natural. Cuando nos lanzamos a los entrenamientos es muy fácil porque el background está ahí ”, explica.



“No somos buenos en fútbol. En España, los niños empiezan a jugar cuando tienen entre 1 y 5 años. Pero nosotros no podemos costearnos campos y materiales. No podemos ser como los futbolistas de la Liga Española o la Premier porque nos cuesta mucho. El atletismo es nuestro deporte”, añada.

Y ese talento natural llevó a Haile Gebrselassie a ser campeón del mundo y olímpico.

“De lo que más orgulloso estoy es de los Juegos Olímpicos. Los Mundiales y los récords no están mal, pero los Juegos es algo especial. Durante muchos años, soñé con ser campeón olímpico. Y el sueño se hizo realidad en Atlanta. Estaba orgulloso”, afirma.



Haile Gebrselassie pasó de atleta reconocido a hombre de negocios exitoso en su país, para convertirse el año 2016 en presidente de la federación etíope de atletismo.



“Es una nueva tarea, pero soy un atleta. El atletismo está en mi vida y quiero hacer algo por mi país, por la federación, por mis atletas, que me empujaron para ser presidente de mi federación y tengo que decirles gracias a ellos”, explica el mítico Gebrselassie.



“Una de las cosas que quiero tener es verdaderos y limpios atletas. Por ejemplo el dopaje es un acto criminal. Si alguien es culpable de dopaje está cometiendo un acto delictivo”, dice.



“Queremos tener más infraestructuras. Ahora tenemos cuatro. Tenemos miles de atletas. Tenemos que suministrar mas lugares”, añade.



Muchos atletas etíopes entregan sus medallas y trofeos a iglesias como acto de agradecimiento a Dios y Haile Gebrselassie es uno de ellos.



“No hay mejor lugar que la casa de Dios, la iglesia. Es un regalo a Dios. Yo y otros atletas damos las medallas, pero no todos. Mis medallas están la iglesia de Saint Mary, en el barrio de Shiro Meda, en Addis Abeba. Lo han puesto en una área segura”, concluye.



Por el momento, Kenia le saca ventaja a Etiopía con el título de maratón masculino y el oro en 1500 metros de mujeres, mientras que el país de Gebrselassie ha conseguido el triunfo en la prueba femenina de 10000 metros, con Almaz Ayana.