Richard Páez: ‘El VAR no elimina la polémica del juego’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Richard Páez, exseleccionador de Venezuela

Con su experiencia como exseleccionador de Venezuela, ¿cuál es el balance preliminar del Mundial Rusia 2018?

​

Me ha llenado de satisfacción. Es el primer Mundial que observo desde que recuerdo, donde los partidos desde la primera fase fueron de mucha tensión. En otros mundiales, las selecciones chicas buscaban cómo empatar un partido, se defendían con 11 jugadores. Por primera vez, los equipos emergentes dijeron presente, con atrevimiento.



El VAR es protagonista en este Mundial. ¿Cuánto ayuda al fútbol?



Es polémico. Cada árbitro antes del uso del VAR era polémico, ahora con el VAR es igual. Hay jugadas que uno interpreta que no deben ser sancionadas y allá adentro dicen que sí y viceversa. El sistema sigue siendo interpretado por hombres. El VAR no elimina la polémica del juego. Hay que buscar esos expertos que analicen gestos corporales y las acciones para acercarnos a una justicia verdadera.



¿El VAR busca justicia?



Se intenta y esa es la idea. Es válido para buscar la mayor equidad posible y mucho más en un Mundial. El VAR funciona en algunos casos específicos, pero mientras estemos los seres humanos siempre habrá divergencias.



Alemania quedó eliminada en fase de grupos por primera vez en toda la historia de los mundiales. ¿Le sorprendió?

​

La eliminación de Alemania es algo increíble, igual que la ausencia de Italia y España. Allí es cuando voy a la irreverencia que hay de las selecciones emergentes. Un ejemplo es Corea del Sur, que ganó a Alemania. Eso es el fútbol. Pese a todo lo que ha pasado, para mí la sorpresa de este Mundial es que Alemania haya quedado eliminado en la primera ronda.



¿Siente que es el momento de las selecciones emergentes? Este ha sido un Mundial en donde muchos de los partidos los han ganado los equipos que tuvieron menos tiempo el balón.

​

Todos los equipos que apuestan a la rebeldía y a su propia convicción de juego son los que tienen recompensa. Desde el inicio de la Copa se vio que los grandes iban a tener problemas.



¿Qué enseñanzas tácticas deja esta Copa?

​

Cada día se va entendiendo más que el fútbol sinérgico está dando resultados. Cuando hablo de sinérgico es el movimiento de los jugadores en la cancha, como si fuera computarizado. El jugador va a recibir la pelota, el otro arranca y le hace el pase, parecen jugadas mágicas. El técnico debe sembrar el espíritu de inspiración en los magos del fútbol.



¿Aparte de la eliminación de Alemania, hay otra sorpresa?



Egipto fue otra sorpresa negativa porque no desarrolló el fútbol que tenía, le faltó su figura (Mohamed Salah) en plenitud de condiciones.



¿Qué análisis hace de la actuación de los sudamericanos en la Copa? Cuatro de cinco pasaron a octavos, solo dos a cuartos y no hay ninguno en las semifinales



Si bien los resultados no acompañaron, para mí el fútbol sudamericano es sinónimo de juego asociado y de fantasía, pensamiento rápido y picardía. No hay que desmotivarse, ya que hay jugadores de gran calidad. Cada vez hay jugadores más atrevidos, eso es bueno para el futuro.



La FIFA aprobó un Mundial con más equipos. ¿Sudamérica se merece una quinta plaza de forma directa?



Siempre se ha buscado un quinto cupo directo y un sexto mediante la repesca. El fútbol sudamericano es atractivo para la vista y los mundiales necesitan ese tipo de selecciones que potencien el talento, la individualidad creativa y el pensamiento abstracto. Pero a mí, esa idea del Mundial con 48 equipos no me gusta. Se pierde la idea de un torneo selectivo, de élite. Se está pensando.



Volvamos a este Mundial. Muchos dicen que ha sido una Copa en donde se privilegiaron los sistemas defensivos. ¿El fútbol apunta hacia allá, a esquemas más conservadores, con marcas más personales?



No creo que se hayan potenciado las marcas personales, ahora se hace una marcación más colectiva, más en zona. Existen realmente pocos espacios para maniobrar y es más común que los equipos cedan la pelota y salgan en transiciones rápidas.



¿Las figuras estuvieron muy presionadas?



Son cada vez más exigidas porque deben superar lo demostrado antes del Mundial. Los rivales no los respetan.



Origen. Nació en Mérida, Venezuela, el 12 de diciembre de 1952 (65 años).



Antecedentes. Jugó fútbol entre 1970 y 1981, en equipos venezolanos como Estudiantes de Mérida y Universidad de los Andes.



Éxitos. Durante siete años fue técnico de la selección de Venezuela, en las categorías Sub 20 y 23, así como en la de mayores.