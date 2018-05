Richard Carapaz, se agranda su historia en el ciclismo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz está acostumbrado a pedalear bajo la tormenta y en medio del frío. En su caserío natal llamado La Playa, en Carchi, y en las carreteras de su provincia aprendió a ciclear ante climas adversos durante su juventud y adolescencia antes de su ascenso a la cúspide, a la que llegó ayer, 12 de mayo del 2018, tras ganar la octava vuelta del Giro de Italia.

En medio de la fuerte lluvia, el ecuatoriano de 24 años alzó los brazos y se golpeó el pecho al cruzar la meta en la vuelta del Santuario de Montevergine di Mercogliano. En 5 horas, 11 minutos y 35 segundos, Carapaz fue el primero en la etapa de una de las tres competencias más prestigiosas del mundo. El carchense se convirtió en el primer tricolor en alcanzar este logro tras 17 km de ascenso. En el último kilómetro, se escapó del pelotón y aprovechó su fuerza de piernas para vencer.



“He trabajado duro para llegar aquí”, dijo el corredor del equipo Movistar. De eso da fe su esposa Tania Rosero, de 23 años, quien lo observó por televisión en Tulcán. Junto a ella, estuvieron sus hijos Santiago, de 4, y Sofía, de 1.



“Mi papi corre tan fuerte como yo en mi moto”, dijo el pequeño Santiago, tras observar a su progenitor en la televisión y escuchar el relato de la cadena ESPN que transmitió la carrera. Rosero le contó a este Diario la ocurrencia de su hijo. Emocionada, la mujer dijo que en Carchi se realizaron caravanas de autos por la victoria de su pareja.



Los amigos cercanos de ‘Richie’ con quienes se entrenó por un mes antes del viaje a Europa, lo observaron en una panadería de la localidad Julio Andrade. “Con los tiempos que hizo acá, estaba convencido de que podría ganar etapas”, cuenta Jorge Montenegro, quien dirige la escuela de ciclismo formada por Carapaz. “A los chicos les dijo que había que luchar y también que ellos podrían ganar en sus competencias. Y ahora lo demuestra con sus acciones”, detalló Montenegro. Pedro Rodríguez, otro de los históricos ciclistas, elogió el trabajo de su coterráneo. Pidió el apoyo para los ciclistas.



Ayer, Carapaz fue capaz de conservar una corta ventaja de 7 segundos sobre el italiano Davide Formolo, el primero de los perseguidores. El francés Thibaut Pinot fue tercero de la etapa tras haber lanzado el esprint.



“Tenía buenas piernas al final de la subida. Tenía que intentarlo desde lejos porque tenía pocas opciones de ganar al esprint. Elegí el momento correcto. Queda un largo camino hasta Roma (meta) y todavía no he comprendido lo que he conseguido, aunque ya es bonito” , añadió.



El ecuatoriano disputa su segunda temporada en el pelotón profesional. En abril, ganó la Vuelta a Asturias. En el Giro, ascendió a la octava posición en la general, a 1 minuto y 6 segundos del líder Yates. Además, consolidó su ‘maglia bianca’ de mejor joven de la carrera.