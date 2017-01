Revuelo por espectáculo sobre Maradona en la ópera de Nápoles

El espectáculo musical que homenajeará a la leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona en el reputado Teatro San Carlo de Nápoles, una de las óperas más antiguas del mundo, está causando revuelo en el mundillo cultural italiano.

"San Carlo es un templo de la música, ¿qué tiene que ver con el fútbol? Aquí estuvieron Rossini, Donizetti, los cantantes más importantes, los mejores directores", criticaba el compositor y director de ópera Roberto De Simone citado por el diario 'La Repubblica'.

Sin embargo, según el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, el teatro no sólo ha de ser para la élite, sino que debe representar también la cultura popular. No se trata de algo "trash". "No creo que Maradona vaya a tocar el violín ni dirigir el concierto. Será un espectáculo basado en el entretenimiento y los recuerdos. No creo que la historia y la honorabilidad del San Carlo se vean ensombrecidas por este acontecimiento", señaló al rotativo.

El espectáculo "Maradona Live 'Tre volte 10'" tendrá lugar el 16 de enero con motivo del trigésimo aniversario del primer campeonato italiano que el Napoli ganó en 1987 con la ayuda de Maradona. Está previsto que el astro argentino se siente entre el público. Las entradas cuestan hasta 330 euros (344 dólares).