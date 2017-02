Revelan a los 31 atletas rusos que quieren competir con bandera neutra

La Federación Rusa de Atletismo (RUSAF) desveló el miércoles los nombres de los 31 atletas, entre ellos varios campeones mundiales, que han pedido poder competir bajo bandera neutra y así evitar la suspensión de la Federación Internacional (IAAF) .

El atletismo ruso se ha visto salpicado por un amplio escándalo de dopaje y de corrupción, que provocó la suspensión del país por la IAAF en noviembre de 2015. Ello motivó que los atletas rusos no pudieran competir en los Juegos de Río en 2016.



La esperanza para muchos de no repetir la mala experiencia de ver Rio 2016 por televisión está en inscribirse como “ neutro ” , sin defender los colores de Rusia, y esperar la autorización de la IAAF.



Ivan Ujov (campeón olímpico de salto de altura en 2012) , Sergei Shubenkov (campeón mundial de 110 m vallas en 2015) y Lukman Adams (campeón mundial de triple salto en pista cubierta en 2014) formaron parte de la lista anunciada por la RUSAF, igual que Maria Kuchina, campeona mundial de salto de altura en 2015.



Yekaterina Koneva (campeona del mundo de triple salto en sala en 2014) , Svetlana Shkolina (bronce en salto de altura en los Juegos de Londres en 2012) y Anzhelika Sidorova (campeona de Europa de salto de altura en 2014) están también a la espera de una respuesta de la IAAF.



Los atletas candidatos a competir con una bandera neutra, para que su petición sea aceptada, no pueden “estar de ninguna manera directamente implicados en el fracaso de su federación nacional en la puesta en marcha de un sistema adecuado para promover deportistas limpios”, según la IAAF.



También es importante que nunca hayan trabajado con entrenadores o médicos implicados en casos de dopaje.



En febrero, la IAAF decidirá si levanta la suspensión contra Rusia, si estima que los avances realizados tras la revelación del escándalo son suficientes.