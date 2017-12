Repetto: ‘Se cumplieron dos de los tres objetivos que nos planteamos’

El entrenador de Liga de Quito se encuentra conforme con lo realizado en el segundo semestre. La ‘U’ clasificó a la Copa Sudamericana luego de superar 5 a 4 en el resultado global a Técnico Universitario.

"Cuando llegamos al club, el equipo estaba en una zona comprometida. No fue fácil salir de esa posición" comentó Repetto sobre los objetivos cumplidos durante su gestión como entrenador. El uruguayo aseguró que se cumplieron los dos propósitos que eran salvar el descenso y clasificarse a un torneo internacional.



"En este plantel hubo muchos cambios, eso genera mucha inestabilidad que a veces te juega en contra" aseguró Repetto acerca de la irregularidad mostrada en Liga en los últimos cotejos. Este lunes 18 de diciembre se dará a conocer la lista de jugadores que siguen y que no siguen en el club.



"No quiero hablar de lo qué pasó cuando llegamos, Liga tenía muchos problemas" indicó el estratega albo acerca del primer semestre cuando Liga peleó en el descenso bajo la gestión de Gustavo Munúa.



Liga de Quito se clasificó a la Copa Sudamericana 2018 luego de superar 5 a 4 en el resultado global a Técnico Universitario. Hernán Barcos termina como goleador del torneo con 21 anotaciones.

