Real Madrid supera 2-1 a Valencia y pone presión al Barça

El Real Madrid dio hoy, sábado 29 de abril de 2017, una nueva muestra de estar decidido a conquistar la Liga española de fútbol al superar por 2-1 al Valencia con un gol de Marcelo en los últimos minutos del duelo por la trigésimo quinta fecha.

El tanto del brasileño, después de que Dani Parejo igualara el choque para el Valencia en el minuto 82 con un hermoso gol de tiro libre, dio tres puntos a un nervioso Real Madrid que, con 81, se situó provisionalmente en la cima del campeonato.



El triunfo, que abrió el portugués Cristiano Ronaldo en el 27', obliga ahora al Barcelona a una victoria en su derby de más tarde frente al Espanyol para recuperar la punta de la Liga. En deuda tras su derrota ante los azulgrana en el clásico del pasado domingo, los blancos se reconciliaron hoy con su hinchada con más goles que fútbol.



En la primera parte, los dirigidos por Zinedine Zidane dieron síntomas de cierto nerviosismo y ansiedad. Se fueron a la pausa con ventaja, gracias al gol de Cristiano Ronaldo, pero con dudas. Con Isco y Marco Asensio de nuevo en el banco de suplentes, y el colombiano James Rodríguez en el once de salida, los blancos no lograron imponer su juego ante un paciente Valencia, dueño del balón durante casi todo el partido.



Los de Voro pudieron, además, abrir su cuenta en el primer minuto de partido con un gran disparo de Santi Mina, que primero rechazó Keylor Navas y luego el palo. Fue la más clara y mejor ocasión de un Valencia, que generó unas cuantas más, aunque ninguna lo suficientemente clara para inquietar en exceso al arquero costarricense del Real Madrid. Bastante precipitados, los blancos encontraron un punto de relajo con el tanto de Cristiano, que nació en los pies de Dani Carvajal.



El defensa del Real Madrid envió un centro fabuloso al centro del área valencianista y el astro portugués, elevándose por encima de su defensor, batió a Diego Alves con un cabezazo perfecto. Los efectos del gol fueron sólo numéricos.



Los de Zidane no dieron a su juego la pausa que necesitaba. Y rozando el descanso, Munir pudo empatar en un disparo desde el borde del área que se fue por poco. No cambió apenas el partido en la reanudación, pese al penal a favor del Real Madrid que sólo el árbitro vio.



El croata Luka Modric exageró una caída en el área y el colegiado, a instancias de uno de sus auxiliares, señaló los once metros. Corría el minuto 56 de partido y para allá se fue Cristiano Ronaldo, decidido a firmar su doblete.



Alves se lo impidió con una de esas intervenciones que han convertido al brasileño en el arquero que más penales ha atajado en la Liga española: la friolera de 25. Justo antes del penal, Benzema había protagonizado otra gran ocasión blanca con un gran disparo al palo. Pero con el 1-0 y media hora aún por disputar, el duelo seguía abierto.



Y los de Zidane fueron cediendo control ante un Valencia que quería, al menos, el empate. Ante el acoso rival y la ineficacia de los suyos, el técnico francés del Real Madrid movió el banco para dar entrada a los aclamados Asensio y Álvaro Morata. Fue, sin embargo, el Valencia quien encontró lo que buscaba con un fabuloso gol de falta de Dani Parejo.



La Liga parecía tomar otro color. Fue sólo una impresión. Con el genio que lo caracteriza, el Real Madrid apenas tardó tres minutos en adelantarse de nuevo con un gran tanto de Marcelo.



Los blancos siguieron presionando así a un FC Barcelona, que más tarde deberá conquistar los tres puntos en su derby frente al Espanyol para mantenerse en la cima.