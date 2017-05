Real Madrid logra su Liga 33, la primera desde 2012

El Real Madrid se proclamó hoy nuevo campeón de la Liga española de fútbol al vencer por 2-0 en el campo del Málaga, con lo que inutilizó el triunfo 4-2 del FC Barcelona ante el Éibar. El conjunto blanco tuvo que esperar a la última jornada del torneo para suceder al equipo azulgrana como campeón y sumar su trigésimo tercer título de la Liga española.

Necesitaba como mínimo un empate y no dio lugar a la sorpresa. Con 93 puntos, tres más que el FC Barcelona, el Real Madrid ganó su primera corona desde 2012 y ahora aspira a lograr su primer doblete desde 1958 con la final de la Liga de Campeones que el 3 de junio disputará ante la Juventus en Cardiff.



Está muy cerca de completar una temporada de ensueño. "La clave es la entrega que ponemos en el campo y en los entrenamientos. Hemos sufrido mucho. Es un año increíble y todavía nos queda una final para acabar de la mejor manera posible", resumió el croata Luka Modric a "Real Madrid TV".



El Real Madrid ganó el trofeo que desde el comienzo de campaña se fijó como objetivo principal para intentar romper la hegemonía ejercida por el Barcelona. Lo logró con susto, agarrado a su capacidad de sufrimiento y, en las últimas fechas, al talento anotador de Cristiano Ronaldo.



Zinedine Zidane ganó su primer título de Liga como entrenador profesional desde que en enero de 2016 asumiera las riendas del equipo blanco. Y puede convertirse en el primer técnico en ganar dos Ligas de Campeones consecutivas con el mismo equipo. El Real Madrid sufrió menos de lo previsto en Málaga porque apenas tardó dos minutos en adelantarse.



El equipo local perdió un balón, Isco puso un gran pase profundo a Cristiano Ronaldo y el portugués definió con su habitual contundencia. El equipo blanco decidió no arriesgar y de hecho fue el Málaga el que llevó el peso del encuentro. Keylor Navas volvió a confirmar su gran momento de forma con varias intervenciones de mérito, incluido un vuelo espectacular tras lanzamiento de falta de Sandro.



La segunda mitad fue parecida y se rompió a los 55 minutos con un gol de Karim Benzema tras un saque de esquina en una jugada protestada por el Málaga por un presunto fuera de juego del francés. A partir de ahí el duelo se rompió y hubo llegadas en ambas áreas con destacas intervenciones de Navas y Kameni.



El duelo se marchó entre gritos de "campeón, campeón" por parte de los hinchas blancos de La Rosaleda, que aplaudió al nuevo rey. Nada más finalizar el encuentro, los jugadores sacaron al campo a Zidane para "mantearlo". El francés fue uno de los grandes triunfadores de la temporada. "Esto es largo y al final ser campeón con esta plantilla es merecido.



Había que pelearla y no fue nada fácil. Estoy muy contento. Hay mucho trabajo y hay que darle las gracias a la afición por esta Liga. Como tenemos mucha calidad, siempre hemos creído en nosotros", resumió Zidane.



De nada le sirvió al Barcelona su sufrido triunfo 4-2 ante el Éibar, que en pleno desconcierto azulgrana se adelantó con sendos tantos del japonés Inui (8' y 61'). Sin embargo, el Barcelona se transformó en la última media hora y pudo superar a Yoel, el gran arquero del Éibar, con un tanto en propia puerta de Juncá, un gol de Luis Suárez y dos de Lionel Messi, uno de ellos de penal.



El argentino erró otro penal. Fue el último partido del técnico Luis Enrique en el Camp Nou. Su despedida definitiva del Barcelona será el próximo sábado con la final de la Copa del Rey ante el Alavés. La última jornada de la Liga española también puso al Villarreal en la quinta posición y a la Real Sociedad como sexto, ambos clasificados matemáticamente para la Liga Europa. El Athletic, que cayó 3-1 ante el Atlético de Madrid en la despedida del estadio Vicente Calderón, quedó séptimo.