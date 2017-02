Estas fueron las razones del fracaso de Pablo Repetto en el Olimpia

Al entrenador uruguayo Pablo Repetto le llovieron las críticas de los hinchas del Olimpia tras la eliminación de la Copa Libertadores. Además, esto produjo su salida del equipo, donde juega el ecuatoriano Jonathan González y el golero nacionalizado Daniel Azcona.

Este viernes 24 de febrero, el charrúa explicó cuáles fueron las razones que molestó a la dirigencia y a los hinchas y que terminó en su salida del conjunto 'Decano'.



El equipo disputó 10 partidos entre la pretemporada, la Copa Libertadores y el torneo Apertura. Apenas ganó tres cotejos y empato en dos oportunidades. “Lo primero que me reclamaron fue por la titularidad Azcona. Cuando yo llegué al club, Librado ya estaba contratado y había sido figura de la Copa Libertadores y justo debutamos en la altura, entonces me decidí por él", dijo Repetto al diario ABC de Paraguay.



Además defendió a 'Speedy' González, uno de los refuerzos que él pidió para el equipo y que recibió críticas tras su debut ante Independiente del Valle, en la Copa Libertadores.



“Con González sabíamos que necesitaba un tiempo de adaptación y queríamos que tenga confianza, lo mantuvimos un partido más de lo normal para que se pueda adaptar pero en vez de mejorar fue lo contrario, también lo que vino de afuera lo afecto y después ya quedó al margen, tratando de recuperarse, sobre todo desde un punto de vista mental y ocupó su lugar Alexis Fernández”, dijo el uruguayo.

Además de los resultados, el uruguayo aseguró que la falta de tiempo para trabajar le perjudicó. Tenía otros planes. Además se defendió de las críticas en las que lo apuntaban como responsable de la situación del equipo en el torneo local.



“No pude desarrollar lo que yo vine a hacer. Es una decisión deportiva, no cambia la relación en la parte humana con la directiva, no comparto la decisión y hubo cosas que me hubiese gustado que sean distintas pero no por eso tengo una mala imagen de ellos. Olimpia está en buenas manos. Uno necesita tiempo y trabajo pero nosotros no lo tuvimos. Hubo presión externa. Me hago autocrítica, sé que cometí errores cuando me estaba adaptando pero estábamos armando un buen equipo y no tuvimos malos resultados, el único que ganó los tres primeros partidos fue Libertad”, expresó el charrúa.