Carlos Sainz: ‘Este año hay que ser un poco más pacientes y hacer más estrategia’

Carlos Sainz, piloto español que competirá en el rally Dakar a bordo de un Peugeot 3008 DKR, habló acerca de su objetivo en esta carrera en la que ya se proclamó campeón en 2010.

“La filosofía es ir a ganar pero quizás este año hay que ser un poco mas pacientes y hacer más estrategia. El año que ganamos creo que fue de los que menos etapas ganamos. Cuando ganas una etapa abres pista y eso penaliza. Si consigues hacer segundos, terceros... la estrategia es importante”, dijo el doble campeón mundial de rallys.



“Y también no tener problemas. Hay que ser pacientes, a mí a veces me cuesta. El año pasado en el momento en el que más despacio iba tuve el accidente. Espero este año poder terminar y luchar hasta el final”, explicó en una rueda de prensa celebrada en In Zalacaín.



Sobre la prueba en esta temporada, comentó: “La edición de este año es probablemente la edición del Dakar sudamericano más africana que hemos hecho hasta ahora. Creo que la estrategia va a ser importante en esta edición”.



El piloto no quiere despistes: “No te puedes fiar ningún día. Te crees que el siguiente es fácil, de rutina.. y se complica. Hay que ir pasando días. Cada día que pasa tachas una fecha y sabes que estás un poco más cerca”.

“Sabes que hay días que la organización te prevé y ese vas esperándote lo peor pero el que no te esperas lo peor es cuando llegan los problemas. Si cada día te preparas para lo peor, no te equivocas”, añadió.



Asimismo opinó acerca de qué es lo necesario para lograr una victoria final: “Por orden un buen auto, un gran equipo, ir más rápido que los demás, algún día será necesaria un poquito de suerte porque algún día te va a pasar algo. Hay tantas situaciones complicadas en dos semanas que tienes que pasar esos días complicados y tener la paciencia extra de no desanimarte y querer recuperarlo todo el día siguiente”.



“El Dakar hay días que son un ejercicio de paciencia brutal. Soy impaciente por naturaleza y me ha costado adaptarme. Espero que después de tantos años y tanta experiencia, este año pueda hacerlo bien”, manifestó.



En relación a sus principales rivales indicó: “Dentro del propio equipo Peugeot tengo tres compañeros muy fuertes, sobre todo Peterhansel y Loeb. Cyril cada vez es más maduro y a la larga seguro que va a estar arriba”.

“Peterhansel tiene una experiencia tremenda y siempre sabes que va a estar ahí cuando la carrera se pone difícil. Y Loeb está claro que tiene experiencia suficiente para ganarlo y la velocidad le sobra. Nasser es tremendamente rápido. Son los pilotos más a tener en cuenta”, completó.



Sainz quiso restar importancia a ser el único español en un equipo francés con pilotos galos: “No me he sentido en ningún momento con esa sensación de que el día que tenga que luchar van a decidirse por otro que no sea yo por ser español. El año pasado pasó lo que pasó y di mi opinión de lo que pensaba y no ha cambiado. Tampoco me muerdo la lengua”.



“Pero estoy encantado, es un gran equipo, una gran marca y me siento muy arropado. No parto con ningún tipo de temor a que eso ocurra. Dicho eso, estás en un equipo con pilotos franceses y eso es un hecho, obviarlo seria estúpido por mi parte”, agregó.



Peugeot no volverá a participar la próxima campaña: “De momento no existe ninguna marca que haya mostrado interés por entrar en el Dakar y no tengo ningún contacto. Únicamente estaría el equipo Mini y no hemos tenido contacto con ellos”.

“Como resumen diría que cuando hace cuatro años se planteó ganar el Dakar con un dos ruedas motrices de Peugeot era un reto bonito y motivaba, me apetecía. No hemos ganado nosotros pero el equipo sí. Se ha conseguido con creces y eso siempre hace ilusión. La vida es siempre retos y siempre buscar un aliciente, por lo menos a nivel deportivo”, apuntó.



Además aseguró que no piensa en el retiro: “Estamos muy cerca de parar de correr pero ahora mismo me preocupa el Dakar de este año, no voy pensando en si va a ser el último sino en ganarlo. Ya habrá tiempo de pensar en el futuro. El año que viene no sé si habrá equipo o auto. Me preocupa el Dakar del 2018 y voy pensando en hacerlo lo mejor posible y no pensando si será el último o no porque no lo sé”.



Además descartó correr en motos, algo que sí hará su compatriota Chus Puras: “Yo no me plantearía correr en moto porque he visto cómo van, cómo sufren los pilotos, lo que tienen que pasar, los amateurs cómo tienen que sufrir. No me lo plantearía. Pero respeto la decisión de Chus de hacerlo. Es un reto fascinante, seguro que lo ha preparado bien. Le deseo todo lo mejor y mucho ánimo porque le va a hacer falta. Es un buen reto simplemente el acabarlo”.



Por su parte el copiloto de Sainz, Lucas Cruz, subrayó: “La preparación ha sido parecida a los años anteriores. Lo único es que este año nos hemos centrado mucho en la parte de Perú, porque se repiten muchas de las zonas y la misma área en varias etapas. Y por el tipo de terreno principal, que será la arena y las dunas. Va a ser fundamental”.



“En Argentina la zona la conocemos porque hemos corrido antes, van a ser etapas complicadas en el tema de las condiciones de terreno. El planteamiento es conocer bien el terreno para tener la base y llegado el día, con la documentación del día siguiente, poder trabajar”.