Rafael Nadal pasa a cuartos de final en Australia tras vencer a Monfils

El español Rafael Nadal se clasificó para cuartos de final del Abierto de Australia, tras vencer en cuatro sets al francés Gael Monfils, por 6-3, 6-3, 4-6, 6-4, este lunes en Melbourne.

El español, noveno jugador mundial, se aprovechó de un mal inicio de partido de su rival, sexto del ranking, para ganar rápidamente los dos primeros sets.

En el cuarto set, que sería el último, Nadal perdió su servicio, para luego recuperarse.



El tenista balear se enfrentará al canadiense Milos Raonic (tercer cabeza de serie) en cuartos de final.



Pese a todo, Nadal no mostró su mejor versión, no siendo resolutivo en los puntos importantes (6 breaks de 17 ocasiones) y fallando a veces en golpes fáciles.



Esa falta de regularidad, permitió a Monfils, quedándose en el fondo de la pista, meterse en el partido ganando el tercer set. Pero con su fuerza mental, el que fue número uno mundial pudo recuperarse en el cuarto.



Monfils llegó a romper el saque de su rival en esa cuarta manga, pero el francés volvió a cometer muchos errores no forzados (64 en total) , lo que le hizo perder los cuatro últimos juegos del set, después de haber ido por delante por 4-2.

El tenista español Rafael Nadal celebra tras ganar al galo Gael Monfils en su partido de octavos de final del Abierto de Australia de tenis en Melbourne el 23 de enero de 2017. Foto: Lynn Bo Bo/ EFE



De este modo, Nadal consiguió la decimotercera victoria contra Monfils, en quince partidos.