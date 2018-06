Nadal: 'Si eres normal y humilde es más fácil aprender con las victorias'

LEA TAMBIÉN

Rafael Nadal acaba de ganar el Roland Garros de 2018, el undécimo en su palmarés. Al número uno del mundo se le nota cansado un día después de una extenuante final ante Dominic Thiem, pero aún le restan fuerzas para analizar las claves de su victoria.

En una entrevista en su hotel fetiche, el Meliá Royal Alma, cerca de los Campos Elíseos parisinos y con vistas a la Torre Eiffel, Nadal, de 32 años, también habla del futuro del tenis, del rival más complicado que encontró en el torneo y del paso del tiempo.



Parece que la experiencia le ha hecho ganar muchos partidos, quizá compensando otras cosas que se pierden con la edad.



Lo que me ha hecho ganar partidos es jugar un poquito mejor que el rival. Todo lo demás son cosas y frases que se dicen y que se escriben. En algún momento puntual que has vivido en el pasado, eso te puede ayudar, pero el tenis al final son muchos puntos. Puedes tener más experiencia o actitud que el rival pero si no juegas mejor es prácticamente imposible ganar un torneo así.



Para ganar este Roland Garros se ha enfrentados a rivales como Thiem, en la final, o Juan Martín del Potro (sexto del mundo), pero ha sido un jugador con menos cartel, Diego Schwartzman, el que le puso en más aprietos. Fue el único que logró ganarle un set.



El resultado fue así. Tenía un set y break abajo. Sería injusto decir que no fue el partido más complicado con Diego. Es el once del mundo, lo demás es invención. Diego es uno de los mejores jugadores del mundo y está jugando a un gran nivel, y es verdad que yo no jugué bien el primer set y medio, jugué demasiado defensivo. La gente puede esperar o no esperar, pero cada día que sales a la pista se puede perder o ganar y el que tienes enfrente también quiere ganar igual que tú.

Esta última semana ha recordado mucho el paso del tiempo. ¿Con 32 años, lo siente más ahora que cuando era más joven?



No, simplemente aprecio y valoro las cosas que van pasando. Al final estoy bien y me siento feliz y con ilusión de seguir hacia adelante con lo que hago. Y la realidad es que las cosas van mucho mejor de lo que me imaginaba en este momento de mi carrera. Agradezco seguir donde estoy y con las posibilidades que tengo.



Ya comentó que eso de que se aprende más en las derrotas que en las victorias es un tópico. ¿Cómo hace para progresar?



Si eres una persona normal y humilde y tienes una capacidad de autocrítica buena, es más fácil aprender de las victorias, si eres arrogante o no te dejas aconsejar es más fácil de las derrotas. Si tienes capacidad de saber escuchar a las personas de al lado, con las victorias es mucho más fácil. La derrota te da intranquilidad y es más difícil poner en práctica esas cosas que crees que tienes que mejorar. En mi caso, creo que he aprendido de las dos cosas, pero creo que es más fácil aprender con las victorias.



¿Piensa todo el día en el tenis?



No soy una persona que vive todo el día para el tenis, es una parte muy importante de mi vida, pero cuando voy a jugar a golf y cuando buceo no estoy pensando en tenis. Cuando estoy con mi familia tranquilo en casa o con mis amigos, no estoy pensando en tenis. El tenis es muy importante, pero mi vida va mucho más allá y soy feliz fuera de él sin ningún tipo de problema.

Ya alertó de que el tenis podía volverse aburrido en un futuro. Llegó a sugerir que le parecía buena idea cambiar la regla de los dos saques por un servicio...



Son los seguidores son los que hacen el deporte grande. El futuro del tenis será como lo decidan los dirigentes, para saber si las cosas funcionan o no hay que probarlas, si no, es imposible.



Qué cosas probaría?



No lo sé, a veces la gente piensa que cuando lo digo es porque parece que me favorece personalmente, pero si me lo preguntan a mí digo que no cambien nada porque las cosas me van increíbles (risas). Entiendo que cada vez la gente será más fuerte, más alta y supongo que, a años vista, no para mi generación, sí que habrá que hacer algunas cosas para mantener el deporte a un nivel atractivo.