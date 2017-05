Nadal saca a relucir su golpe de derecha y llega a tercera ronda de Roland Garros

Con su derecha actuando como un auténtico látigo, el español Rafael Nadal barrió hoy, 31 de mayo del 2017, al holandés Robin Haase por 6-1, 6-4 y 6-3 para alcanzar la tercera ronda del Abierto de tenis de Francia. El nueve veces campeón sobre la arcilla de Roland Garros jugó ante Haase a velocidad de crucero y sacando a relucir su mejor golpe, la derecha.

Acabó con 33 winners (18 con el drive) y no levantó el pie del acelerados en ningún momento. "Soy un jugador que si pierdo la intensidad y la concentración, entonces mi juego se convierte en normal. Necesito jugar con más intensidad que el resto y ser agresivo con mi derecha", señaló el campéon de 14 Grand Slam.



"Ha sido un buen partido, no puedo decir otra cosa. Le pegué muy bien con la derecha y el saque me funcionó mejor que en el debut. Es una buena noticia". El español se enfrentará el viernes por un lugar en los octavos de final al georgiano Nikoloz Basilashvili, 63 del mundo y que venció antes al serbio Viktor Troicki 7-6 (8-3), 7-6 (8-2) y 7-6 (8-6).



En su estreno en el estadio Philippe Chatrier -debutó en la Suzanne Lenglen-, Nadal consiguió ante Haase dos breaks en el primer set, otro en el inicio del segundo y uno más en el tercero para caminar sin oposición a la tercera ronda de París. Despachó a Haase en una hora y 49 minutos. "Jugar ante Nadal en esta pista es muy difícil, quizás los otros 127 tenistas del cuadro principal respondan lo mismo a esa pregunta", dijo a dpa Haase, número 46 del ranking.



"Es el rival más complicado en esta pista. Pero da igual si es la Philippe Chatrier o no, el reto más difícil del tenis es ganar a Nadal en arcilla. Y a cinco sets es todavía peor". "Agradezco a Robin sus palabras", respondió Nadal después. "Pero yo tengo máximo respeto a todos los rivales y salgo a dar lo máximo porque sé que puedo ganar o perder contra todos".



Lo que está claro es que si el drive de Nadal funciona como hoy no hay muchos tenistas que le puedan ganar. Posiblemente se cuenten con los dedos de una mano. "Estamos muy contentos con el golpe de derecha, le está funcionando muy bien", comentó Toni Nadal, su tío y entrenador, en la zona de jugadores tras el partido.



"Este golpe es el que te permite ganar partidos y ser peligroso". Con ese análisis coincidía Carlos Moyá, el otro técnico del ex número uno que está en París. "Lleva días y partidos así, está con confianza, pegándole bien y va a ser muy importante esta derecha si quiere llegar lejos en este torneo", apuntó el campeón de Roland Garros en 1998.



Nadal se retiró hace un año justo antes de su partido de tercera ronda por una lesión de muñeca que le impidió competir al máximo el resto de la temporada. Ganó el oro olímpico en dobles en agosto, pero ese esfuerzo le penalizó después y decidió poner fin al curso en octubre y no acudir al Masters de Londres.



Regresó con brillantez en 2017, y tras perder las finales de Australia, Acapulco y Miami conquistó los títulos de Montecarlo, Barcelona y Madrid, todos ellos en la gira europea de arcilla. Su única derrota sobre polvo de ladrillo en lo que va de temporada llegó en los cuartos de final de Roma, pero ese tropiezo ante Dominic Thiem no le quitó la etiqueta de favorito para Roland Garros. El español ganó en París los títulos de 2005-2008 y 2010-2014, pero tiene su cuenta de Grand Slam parada en 14 desde su último título en Francia.