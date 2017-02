Quito vivirá nueve días de buen tenis

Serán nueve días para hablar solo de tenis. Hoy, a las 12:00, comienza el ATP 250 Ecuador Open en las canchas del Club Jacarandá, en Cumbayá. “Es el torneo más importante en la historia del tenis nacional”, dijo Fabricio Valdivieso, por los jugadores que llegarán a la capital para disputar este certamen.

14 jugadores tienen su ubicación en el ‘Top 100’; de ellos, 5 son ‘Top 50’. El croata Ivo Karlovic es el de mejor calificación, está en el puesto 20.



Pero hay otros nombres interesantes como el de Alexandr Dolgopolov, quien se encuentra en Quito desde inicios de semana. “Vine con tiempo para adaptarme al bote de la pelota. Es mucho más rápido pero, por más que hayas entrenado, siempre jugar en la altura es difícil”.



Dolgopolov, de 28 años, es ucraniano. Su padre Oleksandr, fue quien le impulsó a jugar tenis. “Él entrenaba a Andrei Medvedev, que era 4 en el mundo. Desde muy pequeño me regaló una raqueta y me puso a entrenar. No tuve otra opción, pero al final me gustó el tenis”, dijo.

Sus ojos verdes resaltan sobre su piel blanca, ahora vuelta colorada. “El clima es muy cambiante, mucho calor y de pronto hace frío, pero estoy acostumbrado, en Australia jugamos a 45 grados centígrados y en Ucrania, con temperaturas de 0 grados. Pero aquí el sol quema”.



Pese a que no domina el idioma español, dijo que es un “tenista divertido de ver”, y quiere ganarse el respaldo de los aficionados locales.



Alexandr aguarda su debut, que se efectuará la próxima semana. También están ansiosos que inicie el ATP los hermanos Nicolás y Giovanni Lapentti, quienes jugarán dobles.

“Me demoré como tres semanas para aceptar la invitación de jugar. Quería evaluar primero cómo me encontraba”, dijo Nicolás Lapentti. Él se retiró del profesionalismo en el 2010 y desde entonces juega de manera recreacional. “Jugar un torneo profesional tiene una exigencia mayor. Acepté también porque es el último torneo de Giovanni”.

Nicolás dice que si bien ha estado retirado por siete años, “cuando ingresas a la cancha se prende el automático y lo único que quieres es ganar”, dijo el mayor de los Lapentti.

El ATP 250 Ecuador Open se disputará en el Club Jacarandá, donde todo está a punto. “Hemos cedido el 70% de nuestras instalaciones al torneo. Los tenistas tienen a su disposición 10 canchas de tenis, una de ellas, en el estadio donde caben 4 000 aficionados”, destacó Juan Carlos Ramos, gerente del Club.



Los jugadores cuentan con un camerino y una sala de descanso, además pueden acceder a la zona húmeda, las dos piscinas –una cubierta-, restaurante, centro médico y sala de televisión.

En cambio, para los aficionados se han destinado 700 parqueaderos. Habrá una zona de comida rápida en el ingreso al Club, pero también estará a disposición el restaurante donde habrá comida internacional.



Junto con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se ha trabajado para las zonas de estacionamiento externo al Club, pues el año pasado hubo una alta demanda. “Para las finales, cuando se aguarda un mayor número de aficionados, se abrirán otras zonas para parqueaderos”, dijo Valdivieso, director del torneo.