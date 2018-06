PSC trabaja por Nebot 2021; Lasso está en precampaña

LEA TAMBIÉN

En el Partido Social Cristiano (PSC) se trabaja la plataforma para Jaime Nebot en el 2021. Durante años, el Alcalde de Guayaquil había dicho que no sería candidato presidencial, pero ahora ya no lo niega y se siente cómodo en cada acto público cuando los simpatizantes piden su nombre como candidato.

En la ceremonia inaugural de la nueva Terminal Terrestre de Machala desde la tarima se saludó su presencia y uno de los presentadores dijo: “lo queremos de presidente de todos los ecuatorianos”. El alcalde orense, Carlos Falquez Aguilar, armó una cumbre política con líderes de otros municipios, y Nebot fue como un ‘rockstar’ la tarde de ese 2 de junio.



El asambleísta del PSC-MG Henry Cucalón dice que Nebot “no ha negado esa posibilidad”, pero está cumpliendo como Alcalde de Guayaquil en su último año de gestión.



“Considero que sería lo mejor que le puede pasar al Ecuador, que un liderazgo suprapartidista como el de Nebot, de país, pragmático y de concertación, pudiera darse para el 2021. Debería ser una candidatura que supere los partidos políticos”, añade.



En el partido trabajan para “esa legítima aspiración”, aunque están claros que “no hay 2021 sin el año 2019”, según el legislador. En marzo próximo serán las elecciones seccionales y Nebot dejará la Alcaldía tras cuatro administraciones (desde el 2000). La intención es mantener la hegemonía de 27 años en Guayaquil, si se suman las dos alcaldías de León Febres Cordero. Pero también lograr el mayor número de alcaldías y prefecturas, así como recuperar las de Guayas y El Oro, por ejemplo.



Nebot se encargará de liderar los cambios de estructuras provinciales del partido y está promoviendo encuestas para escoger los postulantes. Acompañará a los candidatos en varias ciudades, para consolidar una imagen nacional.



En el Puerto Principal, Cinthya Viteri será la candidata, tras el retiro de Doménica Tabacchi. La expresidenciable quedó en tercer lugar en las elecciones del 2017, con el 16% de votos, pero la pelea no está fácil. Tendrá que medirse con Jimmy Jairala, que posiblemente logre una alianza con el oficialista Alianza País (AP), y al postulante del movimiento Creo, de Guillermo Lasso que hasta ahora es el único que ha anunciado que buscará la presidencia en el 2021.



Los resultados exitosos de administraciones locales son la plataforma del PSC para las seccionales y las presidenciales. La tesis es que desde las ciudades se construye una agenda nacional. Según Nebot, durante 18 años ha venido diciendo que “es la era de las ciudades” y que “desde el municipalismo se rescata al Ecuador”.



Paulina Recalde, directora de la empresa Perfiles de Opinión, cree que una candidatura de Nebot está sujeta a cómo se configuren las fuerzas políticas al 2021. “Estamos en pleno momento de incertidumbre y de reconfiguración del sistema de partidos y de baja simpatía de los votantes”.



Añade que el escenario del 2021 depende también del gobierno de Lenín Moreno y del que Nebot será corresponsable, por la cercanía mostrada.

Una cosa es tener credibilidad alta como Alcalde, dice. “Sus intentos son más claros, hace presencia en Quito hablando de la agenda de desarrollo, con interés de exponer temas de la escena nacional”.



El miércoles 13 de junio Nebot acompañará al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, en la conferencia ‘Camino al desarrollo’, que organiza la Cámara de Comercio de Quito.



En tanto, Recalde cree que Lasso anticipó su candidatura, como una estrategia “para recuperar la voz”, luego del 2017 cuando perdió la iniciativa tras la derrota presidencial.

Pero él señala “no estoy buscando que se me posicione como líder de la oposición, estoy buscando ser presidente del Ecuador para hacer los cambios que el país necesita”.



Pero sí reclamó que Moreno haya agradecido a todos los partidos, menos a Creo tras el triunfo de la consulta popular que fue su iniciativa. Por ahora recorre el país, se reúne con las bases, revisa precandidatos.



¿Nebot frente a Lasso? “Nebot candidato, me parece bien, toda la vida me he desarrollado en un ambiente de competencia”. Antes, Nebot fue dos veces candidato a la Presidencia de la República (1992 y 1996).