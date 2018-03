El Presidente de Técnico Universitario insultó a hinchas de su club

Tito Jara, el presidente de Técnico Universitario, dio declaraciones después de la derrota del equipo ambateño ante Universidad Católica (2-0), por la cuarta fecha del campeonato. El partido se jugó el viernes 9 de marzo del 2018 en el estadio Bellavista de Ambato y el resultado generó reacciones de los dirigentes.

El presidente Jara, del recién ascendido ‘Rodillo Rojo’, criticó a los hinchas de su equipo. “A la gran hinchada del Técnico Universitario un agradecimiento, pero a los buenos. La otros valen v…”, dijo el directivo, entrevistado por periodistas de radios ambateñas. Esa declaración la dio tras la derrota. Técnico no logra un triunfo en el campeonato.



La campaña de los rojos no registra victorias. Tiene dos empates de visitante (Guayaquil City y Deportivo Cuenca) y dos derrotas de local (Barcelona y Universidad Católica). Jara no estuvo contento con el reclamo de los aficionados tras la derrota ante Católica. “Estamos pensando en dónde podemos reforzar con jugadores, tenemos jugadores jóvenes que son un futuro para Técnico Universitario”, dijo el directivo.



La directiva ambateña puso a USD 10 la entrada a general para el partido en Ambato. Según el reporte de la Asociación de Fútbol de Tungurahua pagaron entrada 2 417 aficionados y dejaron una recaudación de USD 23 925. Sin embargo, las mujeres entraron gratis al escenario deportivo y por eso se calcula que asistieron al partido cerca de 7 000 personas.