Presidente del Real Madrid pide ser 'implacables' con insultos en estadios 

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pidió ser "implacables" con quienes insultan en los estadios de fútbol y puso a su club como ejemplo en la lucha contra los violentos.

Pérez participó en la campaña 'Sin respeto no hay juego', en el marco de la cual aseguró que "la violencia avergüenza al fútbol". "Desde el Real Madrid aplicamos tolerancia cero con los que insultan o van al estadio a tirar algún objeto. No consentimos ningún acto violento en una labor muy difícil y complicada", afirmó el mandatario blanco. "Somos nosotros los que debemos actuar y no permitir ningún acto violento. Sin respeto no hay juego. A veces nos quejamos de la lentitud de los que legislan las sanciones, pero nosotros debemos ser implacables contra los que no respeten al rival", añadió.

Pérez no se refirió concretamente a los recientes sucesos vividos por el defensa blanco Sergio Ramos en el estadio Sánchez Pizjuán del Sevilla, aunque muchas de sus afirmaciones parecieron dirigirse a ello. "Rechazo absoluto a los que insultan. En el Real Madrid hemos sido implacables con ello. Es una labor complicada, pero que hay que afrontar con valentía", insistió.

En el acto también estuvo Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, quien centró su breve intervención en el racismo y en la necesidad del respeto total hacia cualquier persona con independencia del color de su piel. "Esto es lo que debemos hacer: educar", recordó el presidente azulgrana.