El presidente argentino se reúne con Carlos Tévez en Shanghái

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, mantuvo hoy un encuentro en Shanghái (China) con el exdelantero del Boca Juniors Carlos Tévez, actual jugador del Shanghái Shenhua, informaron fuentes oficiales argentinas.

Acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y la pequeña hija de ambos, Antonia, Macri recibió a Tévez y a su esposa, Vanesa Mansilla, en el Hotel Hyatt on The Bund, donde se alojó durante su estadía en la ciudad china, a la que llegó en el marco de la gira que realiza por Asia para profundizar lazos y atraer inversiones.



"Para toda la gente de Argentina les mando un fuerte abrazo desde acá desde China. Saludos para todos", dice el futbolista argentino en un vídeo que compartió el mandatario en sus cuentas de las redes sociales.



Macri, que fue presidente del Boca Juniors entre 1995 y 2008, cuando Tévez pasó de las categorías inferiores del All Boys a las del Xeneize, mantiene una estrecha relación con el delantero e incluso asistió a su boda en diciembre pasado.



No obstante, en declaraciones a emisoras de radio, el presidente dijo ese mes que el traspaso de Tévez del Boca Juniors al Shanghái Shenhua de China podía "mejorar muchísimo" las relaciones entre ambos países.



Además de reconocer que quiere mucho "a Carlitos", el jefe de Estado no descartó un posible regreso del Apache al club argentino.



Tras el encuentro de hoy con el delantero, Macri emprendió viaje a Tokio para continuar con su gira asiática en Japón, durante la que se reunirá con el primer ministro de ese país, Shinzo Abe, y será recibido por el emperador Akihito, además de mantener audiencias con empresarios del Estado nipón.



Japón es el último punto de la gira que realiza Macri por oriente y que lo llevó previamente a Emiratos Árabes y China.