Medios argentinos destacan el 'milagro' de Atlético Tucumán en Ecuador

El triunfo 1-0 logrado el martes (7 de febrero del 2017) por el argentino Atlético Tucumán como visitante frente a El Nacional, enla fase previa de la Copa Libertadores, fue una "epopeya" con "sabor a milagro", aseguró hoy la prensa argentina.

"Atlético Tucumán, con sabor a milagro", publicó el diario Clarín en su portada, donde destacóque el equipo del norte argentino "casi pierde los puntos porque se demoró el avión" que lo trasladó desde Guayaquil hacia Quito, sede del encuentro.



El conjunto argentino, mencionó el diario deportivo Olé, continúa en la Copa Libertadores "después de pasar una odisea para viajar a Quito". "Una historia digna de Netflix", indicó el diario tucumano La Gaceta.



El plantel de Atlético Tucumán estuvo demorado durante dos horas en el aeropuerto de Guayaquil debido a que el avión que lo iba a llevar hacia Quito no tenía el permiso legal para realizar el vuelo.



Dieciséis jugadores y el cuerpo técnico del equipo lograron subir a un avión de línea rumbo a Quito y llegaron casi una hora después al partido.



Los jugadores utilizaron las camisetas del seleccionado argentino Sub 20 que disputa en Ecuador el torneo Sudamericano, debido a que la vestimenta del equipo quedó en el avión que no despegó de Guayaquil.



Además, el ómnibus que trasladó a los jugadores desde el aeropuerto de Quito hacia el estadio Atahualpa lo hizo a una velocidad de 130 kilómetros por hora, resaltó el diario La Nación.