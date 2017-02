Este primero de febrero se entregan los premios Bichito del Fútbol

La gala de los premios Bichito del Fútbol se realizará a partir de las 20:00 de hoy 1 de febrero, en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El evento contará con la participación de periodistas, futbolistas, directivos e invitados especiales.

El evento nocturno es estelar, pero durante la mañana se tiene previsto realizar cinco conferencias, con exponentes nacionales y extranjeros, dirigidas a profesionales del fútbol, periodistas y público en general.



Los conferencistas de este año son: Mario Alberto Kempes, Michel Deller, Mario Canessa, Eduardo Biscayart y Jaime Macías. La charla ‘fuerte’ de la jornada será la del exfutbolista, que alcanzó la Copa Mundial de 1978.



Esta es la séptima edición de los premios. Según Xavier Reyes, gerente de mercadeo de Claro, la actividad cumple un objetivo netamente de socialización de la marca con sus usuarios. Es por eso que las votaciones y las conferencias son gratuitas.



Para este año, la empresa realizó 15 categorías en las que los periodistas y futbolistas serán galardonados, según la intención de voto de los suscriptores.

Hasta hoy se pueden realizar las votaciones, en la página web de Bichito de fútbol, o enviando un mensaje de texto con la palabra bichito al 9292. En ambos casos, los usuarios no tendrán que pagar por el servicio.



Reyes explicó que el escogitamiento de los candidatos no es fortuito. Responde a un sondeo que se realiza con los suscriptores de sus productos futboleros. Ellos realizan sus propuestas, que luego se tabulan y se realiza la convocatoria.



En la edición del año pasado, la empresa tuvo que tabular 1 millón de votos. Para el representante de la firma, ese número refleja la aceptación de los premios. “Nos consolidamos como uno de los premios más importantes del país”, dijo.



Los resultados se darán a conocer esta noche, así mismo, el evento será transmitido en la página oficial y en sus redes sociales.

Estas son las categorías de este año:



Jugadores:



Mejor Seleccionado



- Antonio Valencia

- Arturo Mina

- Christian Noboa

- Enner Valencia

- Esteban Dreer



El embajador



- Antonio Valencia

- Christian Noboa

- Juan Cazares

- Michael Arroyo

- Renato Ibarra



La muralla



- Darío Aimar

- Esteban Dreer

- Luis Caicedo

- Mario Pineida

- Pedro Pablo Velasco

- Robert Arboleda



El mejor Sub 20



- Adolfo Muñoz

- Byron Castillo

- Joao Rojas

- Jordan Sierra

- Luis Segovia



La mejor celebración



- Arre caballito – Mejía

- El abrazo de Todos – Álvez

- El Degollador – Cifuentes

- Flip Flap – Mina

- Mannequin Challenge – Luna / Cruz / Giler



El gol inolvidable



- Bruno Vides – Católica vs Liga en Casa Blanca

- Damián Díaz – Barcelona vs Emelec en Capwell

- Ely Esterilla – Barcelona vs Liga en Casa Blanca

- José Cevallos – Liga vs Emelec en Casa Blanca

- Pedro Quiñónez – Emelec vs D. Cuenca

- Walter Chalá – D. Cuenca vs Aucas



El gran bichito



- Ángel Mena

- Cristian Lara

- Damián Díaz

- Matías Oyola

- Maximiliano Barreiro



Periodistas:



El tecnológico



- Andrés Guschmer

- Aurelio Dávila

- Diego Arcos

- Francisco Molestina

- Rogelio Arosemena



La dama del césped



- Kristy Alvarado

- María José Flores

- María José Gavilanez

- Mayra Bayas

- Mercedes Chévez



El caballero del césped



- Alfredo Pinoargote

- David Paredes (El Comercio)

- Fernando Triviño

- Guido Campaña

- Jerson Ruiz



La voz del fútbol TV



- Alfonso Laso

- Carlos Víctor Morales

- Paco Álvarez

- Roberto Bonafont

- Vito Muñoz



La voz del fútbol radio



- Fabián Gallardo

- Jaime Antonio Alvarado

- Patricio Cornejo

- Walter Ruiz

- Washington Sánchez



Los panelistas de radio



- Dream Team

- Fútbol al Día

- Los Comentaristas

- Los Deportes en el Ecuador y el Mundo

- Ronda Deportiva



Los panelistas de TV



- 100xciento Fútbol

- COPA

- De Campeonato

- Deporte Total

- Estadio TV