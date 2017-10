El piloto Diego Morán asegura que 'fue increíble correr en Sepang y Sanghái’

Diego Morán cumplió uno de sus sueños: competir en el exterior en un torneo de alto nivel. El fin de semana el piloto ecuatoriano logró el tercer lugar en el TCR Asia Series, que se corrió entre marzo y octubre con seis válidas puntuables.

Con 167 puntos se ubicó detrás de Kantadhee Kusiri, su compañero de equipo y quien se coronó campeón de la serie; y, de Tin Sritrai (Honda Civic TCR / Team Tailandia), quienes sumaron 190 y 177 unidades, respectivamente.



“Cuando llegué China no conocía muchos de los pilotos y de los equipos. Sabía que era una buena categoría y me gustó. Hice todo el esfuerzo por ingresar porque mi objetivo siempre fue pelear por el campeonato. Me encontré con un campeonato sólido, muy profesional y de alto nivel”, relató desde Shanghái, su lugar de residencia. Se marchó hace dos años por asuntos laborales.

A inicios de año se unió al Team Engstler de Alemania y corrió en un Volkswagen Golf GTi. Rivalizó con 15 pilotos de 7 escuderías. “La mayoría de pilotos conocía las pistas donde debíamos correr, yo vine a conocer y siempre me costó más poder llegar al ritmo de carrera. Me costó mucho porque tenía que hacer mi adaptación mucho más rápida porque las prácticas son limitadas”.



Sin embargo, relató con enorme alegría la experiencia de correr en las pistas de Fórmula 1, Sepang en Malasia y Sanghái en China.

El piloto ecuatoriano Diego Morán, se ubicó en el tercer lugar del TCR Asia Series, que se desarrolló en Zhejiang. 🚘🇪🇨 #ElDeporteNosUne pic.twitter.com/H4m1KOhSqh — Deporte Ecuador (@DeporteEc) 7 de octubre de 2017

“Son increíbles, muy rápidas, es espectacular manejar ahí. También, me gustó mucho el circuito callejero en Tailandia”.Durante las seis válidas estuvo en los tres primeros puestos de la clasificación. Subió al podio en casi todas las fechas, en una de ellas, incluso fue primero. “Al principio sorprendió mi presencia, nadie sabía quién era, de dónde era la bandera que mostraba en el podio. Me preguntaban dónde queda Ecuador, cuando les explicaba, se asombraban aún más, me decían que qué hacía un piloto de tan lejos compitiendo contra ellos”.

Por el tono de su voz y el matiz de sus respuestas, se le notaba feliz por este tercer lugar en un torneo en el que debutaba. “Fue una experiencia muy importante porque competimos autos de similares condiciones técnicas. Ojalá en Ecuador la situación mejore para lograr tener más pilotos compitiendo en el exterior”.



Dijo que cumplió el sueño de su vida e invitó a otros pilotos ecuatorianos a conquistar los suyos. “Tenemos lo principal, la pasión por el automovilismo, por eso les diría que no descansen y que luchen por seguir adelante, por probar sus condiciones a nivel internacional”.



Agradeció todos los mensajes de respaldo que recibió durante cada carrera. “Todos fueron muy emotivos. Me llenó de alegría saber que había mucha gente pendiente de mi actuación”. Eso lo hizo sentir más cerca del país, al que lo añora. “Extraño a mi gente, mi familia, mis amigos y la comida”.

Le gustaría repetir su participación en el TCR Asia Series el próximo año. Lo haría con Team Engstler de Alemania. “Aunque tengo otras propuestas. El equipo tiene mucha experiencia compitiendo en esta categoría. Cuenta con buenos ingenieros”.



Si le gustaría recibir un mayor respaldo económico para el 2018 ya que este año contó con un presupuesto muy limitado y eso comprometió el resultado al final.



Diego Morán, de 39 años, cuenta con ocho títulos de campeón nacional de circuitos en Ecuador y el segundo puesto en el Súper Touring Clase 2000 del Campeonato de Velocidad de Colombia (2014-2015).