Peterhansel gana su decimotercer Dakar a expensas de Sébastien Loeb

Stéphane Peterhansel ganó este sábado su decimotercer Dakar, al culminar la duodécima y última del Dakar 2017, en Río Cuarto, Argentina, por delante de sus compañeros del equipo Peugeot Sébastien Loeb, ganador de la etapa, y Cyril Despres. El ecuatoriano Sebastián Guayasamín también finalizó la carrera.

Para el británico Sam Sunderland (KTM), de 27 años, es una primera victoria en motos, después de dos intentos que terminaron en abandonos en 2012 y 2014.



“Es la intensidad lo que hace bella esta victoria”, dijo Peterhansel. “Tiene un sabor particular porque la competencia fue del más alto nivel. ¡Competir contra Sébastien y terminar a pocos minutos, en un Dakar completo, no es nada!” , indicó el piloto.



Loeb, por su parte, quiere olvidar y mirar hacia adelante. “ No podemos reprocharnos gran cosa ” , estimó Loeb al término del rally. “ Dimos todo, hicimos un bello rally. Segundos este año, el año próximo habrá que hacer mejor las cosas ” .



En esta última etapa, entre Río Cuarto y Buenos Aires, Loeb ganó en auto, al concluir primero los 64 km de la especial. En moto, el francés Adrien Van Bervenen y el español Gerard Farrés Güell, en pugna por el tercer puesto, llegaron juntos.

Final cerrado

Es la séptima victoria de 'Peter' , de 51 años, en el Dakar al volante de un auto, tras las obtenidas en 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 y 2016. El piloto francés se había coronado anteriormente otras seis veces en moto (1991-1993, 1995, 1997, 1998) , dos récords.



También ganó tres etapas en esta 39ª edición.



Al final de los casi 8.800 km del prestigioso rally-raid, Peterhansel venció a Loeb, ganador de cinco etapas, con una ventaja de 5 minutos, 13 segundos, y a Despres, por 33 minutos, 28 segundos.



Es el segundo triplete de la historia de Peugeot después de 1990, cuando se retiró de la carrera, a la que regresó recién en 2015.



“Un trabajo de equipo realmente extraordinario con un estado de ánimo verdaderamente sobresaliente”, se felicitó el director de Peugeot Sport, Bruno Famin.



El último fabricante que había logrado un triplete fue Mini en 2014. Anteriormente, Mitsubishi lo había conseguido en 1992 y Volkswagen en 2010 y 2011. La marca japonesa también se hizo con los cuatro primeros lugares en 1997, 1998 y 2003 y los ocho primeros en 2002.



Dentro y fuera de la pista ambos pilotos actuaron sin temor, pero perdieron tiempo especialmente por incidentes mecánicos, como en la cuarta etapa, cuando desperdiciaron una media hora por una avería de motor.

Carrera ajustada

La cuestión no era saber quién podría parar a Peugeot, sino quién le daría la victoria. Loeb, el piloto principiante pero superdotado, o Peterhansel, el hombre de experiencia.



“Los Dakar tan ajustados hasta el final no los vemos a menudo”, afirmó el veterano, que se inició en la prueba en 1988 y ganó por primera vez en 1991.



Sunderland, que se ubicó como líder tras su victoria en la quinta etapa, es el primer británico en imponerse en dos ruedas. Toma el lugar del australiano Toby Price, que abandonó por lesión durante la cuarta etapa.



Esta es la decimosexta victoria consecutiva en el Dakar del fabricante austriaco KTM.



El británico venció a su compañero de equipo austríaco Matthias Walkner en 32 minutos, y a Farrés Gïell en 35 minutos, 40 segundos.



Van Beveren quedó cuarto, con 36 minutos, 28 segundos.



Los competidores deben llegar a Buenos Aires en el transcurso del sábado para el podio final.



La edición 39 de Dakar se vio marcada por las inclemencias del tiempo. La sexta y novena etapas fueron anuladas y otras tres acortadas. En total 1.495 kilómetros cronometrados fueron anulados de los 4.093 previstos inicialmente, es decir más del 30% del trayecto.