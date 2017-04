Combativa, soñadora, cumplida en su hogar, apasionada por las matemáticas... Así es Paula Vega, la mejor triatleta prejuvenil del Ecuador.

En cada competencia, la seleccionada, de 14 años, se esfuerza por sumar puntos para concretar su meta de clasificarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud. El torneo será entre el 6 y 18 de octubre del 2018, en Argentina.



Fabián Vega se siente orgullo de su hija. “Es una adolescente dedicada y disciplinada, siempre feliz, sus notas del colegio son sobre nueve, le encanta las matemáticas”. Su jornada diaria se inicia a las 06:00 y termina pasadas las 23:30, entre sus actividades académicas y deportivas.



Su madre, Fernanda Campoverde, es la encargada de llevarla en su auto a las prácticas, que son de 07:00 a 09:30. Sabe de memoria la agenda de actividades. El lunes hace gimnasio, los martes y jueves se entrena ciclismo en el velódromo, los miércoles y viernes corre en la pista del estadio Alejandro Serrano.



El sábado practica los tres deportes y el domingo, de 07:00 a 11:00, hace ciclismo de ruta en sectores alejados de la ciudad, con otros triatletas.



De lunes a viernes, entre 18:30 y 20:30, nada en la piscina olímpica de Cuenca. Esto lo hace tras salir de clases de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, donde cursa el décimo de básica.



Después de su última jornada de preparación retorna al hogar, merienda y adelanta sus deberes. “Paulita vive días ajetreados, pero está feliz porque su sacrificio se refleja en sus éxitos”, reflexiona su progenitora.



Vega es bicampeona de los Juegos Nacionales Prejuveniles (2015-2016). En su categoría, en marzo pasado, fue vicecampeona sudamericana en Uruguay. También ganó medalla de oro la primera válida Nacional del 2017 que se cumplió en Puerto López.



Por el subtítulo sudamericano, tiene asegurado el cupo para los II Juegos Sudamericanos de la Juventud. Éstos serán entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre próximo en Santiago de Chile.



Su progenitor recordó que, en un inicio, se opuso. Pero, “un día me encontró llorando y me dijo: papi tú eres malo, no me dejas entrenarme”. Su padre conmovido la apoyó, aunque no tan convencido.



En ese entonces tenía ocho años y con pocos meses de preparación ingresó en la selección de atletismo de la escuela Asunción, dirigida por Diego Heredia. Ahí, logró sus primeras medallas y pronto fue ‘reclutada’ por Ángel Matute, su actual entrenador.



Desde los nueve años practica el triatlón. Sus progresos son alentadores. Por ello, su sueño a largo plazo es clasificar a unos Juegos Olímpicos de mayores y allí portar la bandera de Ecuador.



Ella está consciente que, en cada torneo, debe superarse a sí misma. “Mi preparación apunta a mejorar cada día con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud, en donde quiero ser protagonista”.

Matute está convencido en las capacidades técnicas y físicas de su dirigida. Él recordó que, “Paula apenas podía flotar en el agua cuando incursionó en el triatlón, ahora tiene cierto equilibrio en los tres deportes”. Sin embargo, su fuerte es la carrera.

En los últimos dos años, Vega asistió a dos campamentos panamericanos, cumplidos en Argentina y Uruguay.