Ecuatoriana Paola Pérez, segunda en 20 kms. de Sudamericanos de marcha y  se clasifica al mundial de Taicang

La brasileña Erica Rocha de Sena se alzó este sábado 10 de marzo de 2018 con la medalla de oro en la distancia de 20 kilómetros de los Sudamericanos de marcha que se disputan en la ciudad ecuatoriana de Sucúa, y se clasificó directamente para los Mundiales de Taicang (China) del 5 al 6 de mayo de 2018.

De Sena, que encabezó la carrera desde el comienzo, se impuso con un tiempo de 1 hora, 30 minutos 22 segundos y superó a la ecuatoriana Paola Pérez, segunda a 15 segundos, y la peruana Kimberly García, tercera a 2:11.



"Salí un poco lenta los primeros 10 kilómetros, a pesar que no fue un día bueno para mí, ya que tuve complicaciones estomacales, pero gracias a Dios gané la competencia", dijo la marchadora, que con su victoria se ganó el derecho a estar en Taicang.



A pesar de encabezar la carrera todo el circuito, y adelantar a su segunda en casi 80 metros, la campeona dijo haberse sentido mal durante la prueba, y reconoció que el nivel se la misma fue "muy fuerte" y que habían pesado las subidas y bajadas.



Con un récord personal de 1h.26, la brasileña reconoció que la rivalidad con Paola Pérez fue "muy fuerte" y tuvo que "acelerar un poco el ritmo para poder ganar".



La medallista de plata en los 20 km. se mostró satisfecha y afirmó: "Estamos comenzando el año y de aquí nos quedas más competencias".



"Pude haber dado más. En un momento se me fue la rival y pudimos recuperar, pero me faltó un poco de tiempo, tuvimos unos pequeños bajones y tenemos que trabajar en eso", reconoció.



Tanto Pérez como García denotaron tranquilidad, pues más allá del segundo y tercer puesto lograron también clasificarse al Mundial de Taicang, pues la marca mínima mundialista es de 1 hora y 36 minutos.



En la clasificación por equipos, Perú quedó en primer lugar con 19 puntos, Colombia en el segundo con 22, Brasil en el tercero con 24, Ecuador en cuarto puesto con 25 y Bolivia en el quinto con 35, según los resultados oficiales.