Palestina decepcionada con FIFA por no votar suspensión de equipos israelíes

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se siente "decepcionada" por la decisión de la FIFA de retrasar la votación del informe que pedía la suspensión de equipos de colonias israelíes en territorio ocupado y acusó al máximo organismo del fútbol de ceder a la presión política.

"La FIFA ha decidido permitir que la presión política gane sobre sus estatutos", declaró la OLP en un comunicado después de que el organismo futbolístico apoyara por mayoría retrasar hasta marzo de 2018 la votación, prevista para hoy en el congreso de Baréin, aunque retomarán su contenido en octubre.



Por su parte, las autoridades israelíes se han mostrado "satisfechas" con la medida y el asesor legal de la Asociación de Fútbol israelí, Efraim Barak, argumentó que la FIFA "no debe inmiscuirse en cuestiones políticas".



"La política es para los políticos y el fútbol para nosotros", declaró a los periodistas desde el congreso donde se debatió el informe elaborado por Tokyo Sexwale, jefe del Comité de Observación establecido por la FIFA para analizar las reclamaciones palestinas contra Israel.



El congreso de la FIFA se celebró entre críticas y después de que trascendiera el lunes una llamada telefónica del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a su presidente, Gianni Infantino, para que retirase la moción del orden del día.



"Infantino ha sentado un precedente en el que los gobiernos deciden la agenda de un congreso de la FIFA y las violaciones de los estatutos y el mal uso de los mecanismos legales llega a ser tan común que anima a quienes permiten que el fútbol sea utilizado como una herramienta para normalizar la opresión", denuncia la OLP.



Las competiciones israelíes contradicen actualmente el artículo 72 de los estatutos de la FIFA que establece que "las asociaciones miembro y sus clubes no podrán jugar en territorio de otra asociación miembro sin su aprobación".



El informe de Sexwale analiza las demandas palestinas y propone un plazo de seis meses a la Asociación de Fútbol de Israel para que saque a los seis equipos de fútbol ubicados en asentamientos en territorio palestinos de la Liga israelí.



Sexwale plantea tres soluciones en su moción con recomendaciones: mantener el "status quo", que entiende que "llevaría a acciones legales contra la FIFA"; la suspensión de esos equipos; o seguir negociando, lo que advierte que nunca convencería a la parte palestina que no "comprometerá la ilegalidad de los asentamientos".