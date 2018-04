Pacquiao asegura que no está acabado

LEA TAMBIÉN

El boxeador filipino Manny Pacquiao aseguró hoy, miércoles 18 de abril del 2018, que su tiempo en el boxeo no acaba aún y prometió demostrarlo en el combate que sostendrá en julio ante el argentino Lucas Matthysse en Malasia.

"Mi tiempo no ha acabado, lo voy a demostrar ante Matthysse", señaló el púgil de 39 años en una rueda de prensa en Manila en la que se promocionó el combate frente al campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). "Manny Pacquiao no está terminado en el boxeo.



Lo daré todo para demostrarlo", agregó la leyenda filipina, quien actualmente es senador de su país. "Si puedo terminarlo en nocaut, lo haré", insistió quien fuera campeón mundial en ocho categorías diferentes.



La última vez que Pacquiao venció por nocaut fue en 2009 ante el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto.



A su lado, Matthysse se mostró desafiante y señaló que Pacquiao está pasado de moda, aunque destacó la trayectoria del filipino e indicó que será un sueño poder defender el título mundial en julio.



"Es una gran oportunidad poder combatir con Manny Pacquiao.Es un sueño hecho realidad", dijo el argentino de 35 años sobre la pelea del 15 de julio en Kuala Lumpur.



"Es un honor porque él es una leyenda y será la primera vez que defiendo mi título mundial", agregó Matthysse. "Moriré por el título de ser necesario. Defenderé el título a muerte". El argentino se hizo con el cinturón de la AMB al derrotar al tailandés Tewa Kiram en enero en Los Angeles por nocaut y se mostró confiado en volver a vencer.





"Pacquiao ya no es el mismo. Sigue siendo muy bueno, pero no al mismo nivel", aseguró Matthysse, quien recordó que el filipino no regresó nunca a su mejor versión desde que fue noqueado por el mexicano Juan Manuel Márquez en 2012.



Pacquiao, en tanto, dijo que no sabe aún quien lo entrenará en la pelea ante Matthysse tras presuntamente distanciarse de su entrenador Freddie Roach.



"Sólo quiero vivir la experiencia, pero no cierro aún la puerta a Freddie para el próximo combate", dijo Pacquiao. "Freddie y yo somos como de la familia".