Paco Jémez, un DT de 'sangre caliente' al rescate del Cruz Azul de Ángel Mena

No es futbolista, pero fue la contratación más llamativa en México. Tampoco tiene títulos como entrenador y, sin embargo, llega a un equipo urgido de éxitos. El técnico español Paco Jémez debuta el sábado en la Liga mexicana al frente de Cruz Azul, que lleva casi dos décadas sin ganar un campeonato.

En el popular elenco mexicano militan los ecuatorianos Joao Rojas y Ángel Mena, este último recientemente transferido y quien fue presentado oficialmente este 6 de enero del 2017.



Jémez, de 46 años, se define como una persona de "sangre caliente". Quiere contagiarle su carácter a un equipo que en los últimos años ha sido calificado como apático. Es obsesivo en su trabajo. No deja nada al azar en un deporte donde los factores externos suelen ser tan importantes como los que dependen de él.

Es amigo de Josep Guardiola, con quien lo une la forma de entender el fútbol y un motivador nato, según los jugadores que ha dirigido. Le gustan las personas normales pero, como le dijo al diario español "El Mundo", "ser normal es lo más complicado en la vida". Jémez asumió las riendas del equipo mexicano en diciembre, después de que se confirmara que Cruz Azul no se clasificaría a la fase final por quinta vez consecutiva.

Acostumbrado a dirigir equipos con problemas de descenso, esta vez tendrá la responsabilidad de pelear por los primeros lugares. "Quiero que sea un equipo que no especule, que no se conforme con cualquier cosa", declaró Jémez en su presentación como técnico. "No quiero que ahora cualquier cosa que mejore el año pasado nos parezca bueno".

El español llega a un club grande, el cuarto más ganador de la historia en México, pero que lleva 19 años sin obtener un título en la Liga.

La afición, que ha visto a su equipo perder cinco finales desde el último título, se encuentra desencantada con las promesas de renovación que llegan con cada inicio de temporada.

El técnico nació en Las Palmas, pero se crió en la provincia de Córdoba, donde está su verdadero hogar. Como jugador tuvo una carrera discreta en su país natal, siempre al margen de los grandes equipos. Sus mejores años los vivió en el Deportivo de La Coruña (1992-1998) y en el Real Zaragoza (1998-2004). En ambos clubes ganó una Copa del Rey y llegó a jugar en la selección española. Pasó también de manera errática por el Real Murcia, el Córdoba, el Deportivo Lugo y el Rayo Vallecano. Fue en Vallecas, un barrio de Madrid, donde Jémez regresaría para tener su ciclo más exitoso hasta ahora como director técnico.

Con el equipo ya en la máxima categoría, el estratega consolidó al club en primera división, en donde se mantuvo durante cinco temporadas consecutivas entre 2011 y 2016. Jémez convirtió al Rayo, el más modesto de una liga económicamente desigual, en un equipo competitivo. Fue en su último año (2015-2016) cuando el Rayo descendió y Jémez decidió no continuar al frente de la institución.

En la temporada actual (2016-2017) Jémez asumió como técnico del Granada, donde se esperaba mucho más de lo que acabó cosechando. Dos puntos en seis fechas y un pésimo nivel de juego provocaron su salida del club. Sin trabajo desde finales de septiembre, pudo negociar con Cruz Azul sin prisas.

El carácter de Jémez le ha provocado algunos problemas en México. Desde su llegada a Cruz Azul se metió en dos polémicas. La primera ocurrió durante una entrevista con ESPN. Jémez discutió con el periodista mexicano David Faitelson sobre su supuesta obligación de salir campeón. El técnico no prometió ganar ningún título. "Mi obligación es clasificar a la liguilla", dijo. Y después "pensar en el campeonato". La segunda polémica ocurrió unos días después, cuando el estratega habló de los comentarios ofensivos que varios usuarios realizaron sobre fotos que su hija de 17 años, Nadia Jémez, publica en Instagram. "Aquel que le falte el respeto no sólo se las tendrá que ver conmigo, ya que mi hija es menor, sino que iré a los tribunales y lo denunciaré".



Jémez y el Cruz Azul debutan este sábado como locales frente al Necaxa. Las expectativas son altas. Pero también la presión. Solo el tiempo dirá si el técnico y sus pupilos podrán cortar la sequía de títulos del club.