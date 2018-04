Pablo Repetto: 'Liga de Quito es un equipo de récords con tanto clásico'

LEA TAMBIÉN

En Liga de Quito los jugadores y cuerpo técnico están conformes con el ambiente que hay en el camerino. Para Pablo Repetto, los dos últimos triunfos en el Campeonato Nacional fueron claves para que sus pupilos encuentren motivación.

“El triunfo ante Guabirá nos dejó la sensación a todos que el resultado no fue acorde al trámite del partido”, dijo Repetto.



Este jueves 12 de abril el equipo trabajó a puertas cerradas. Si bien hubo conferencia de prensa, no dejó que los medios realicen tomas o fotografías de la práctica. Es que tenía que definir la estrategia con la que enfrentará el sábado 14 de abril a El Nacional.



“Creo que Liga de Quito es uno de los equipos que más clásicos tiene a nivel mundial. Está el que es ante Deportivo Quito, Aucas, El Nacional y Católica. La verdad que es un equipo de récord Guinness”, dijo bromeando y aseguró que no será fácil.



Para Repetto, los criollos -dirigidos por su amigo personal Eduardo Favaro- no serán rivales fáciles. Según el uruguayo, el ‘Bitri’ es un equipo que sabe manejar bien el balón y que su forma de juego no corresponde a la posición en la que están en el torneo (son octavos).



“El Nacional es un equipo que juega y arriesga y como todo equipo que arriesga deja espacios”, asegura Repetto.



Los albos no tienen bajas para este cotejo. “Este partido será como los del año pasado. Cerrados y muy tácticos”, afirmó.

