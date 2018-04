La destitución de Sanguinetti como DT del Delfín preocupa a Pablo Repetto 

LEA TAMBIÉN

Lo que para muchos podría ser una ventaja, para Pablo Repetto -entrenador de Liga de Quito- es una preocupación. La destitución de Guillermo Sanguinetti del banquillo del Delfín ha generado incertidumbre en los albos. Con este cambio, el cuerpo técnico universitario no tiene referencias de cómo su rival se parará en la cancha.

“Se fue el entrenador y eso nos deja en el aire. No sabemos como se van a parar en la cancha o qué esquema van a utilizar”, advirtió Repetto.



Los albos, que ganaron el sábado 1-0 a El Nacional, volvieron el domingo 15 de abril a los entrenamientos. Una de las preocupaciones también fue el estado de salud de Hernán Barcod, quien sufrió un golpe durante el juego ante los militares.



Este lunes 16 de abril, el goleador albo trabajó con normalidad. Según el entrenador, el ‘Pirata’ cojeó y no hizo lo que sus compañeros realizaron en cancha.



La buena noticia es que solo fue un golpe y sí podrá jugar este miércoles 18 de abril en el Jocay de Manta, el cotejo correspondiente a la octava fecha que fue aplazada por la participación de los Cetáceos en la Libertadores y de la ‘U’ en la Copa Sudamericana.



“Delfín es un equipo que juega bien. No ha tenido tan buenos resultados, pero ha mostrado buen fútbol. Le ganó a Coló Coló en Chile y eso no es fácil. Cuando estuvimos en Independiente pudimos empatarlo y lo celebramos como un título”, dice Repetto.



Liga viajará a manta el martes a las 19:20 y se hospedarán El en Hotel Oro Verde. La delegación realizará un entrenamiento previo y matutino antes del desplazamiento al Puerto Manabita.