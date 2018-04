Pablo Repetto tiene listo el equipo para la Copa Sudamericana

Liga de Quito tratará de ratificar su buen momento en el año. El 10 de abril del 2018, los albos debutarán ante el Guabirá en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 17:15, por la llave seis de la Copa Sudamericana.

El DT de la ‘U’, Pablo Repetto, tiene definido el planteamiento titular. “Comenzamos de local. Siempre tenemos que tratar de ser protagonista y obtener la ventaja. Enfrentamos a un equipo que no ha tenido un buen comienzo, de año”, dijo el uruguayo.



El entrenador puso ejemplos para anticipar que el partido de mañana no será fácil. “Guabirá es un equipo que cuando no viene bien en el torneo local se aferra a la Copa, como nosotros el año pasado. Recién vimos el caso con Delfín. Va a ser un rival complicado”, agregó.



Durante el fin de semana, los futbolistas albos participaron en un acto con uno de los auspiciantes. Anderson Ordóñez y Gastón Rodríguez se tomaron fotos con los hinchas. El sábado también participaron en un acto similar Franklin Guerra y Adrián Gabbarini.



“Tenemos las ganas de pelear en la Copa y en el campeonato. Contar con el apoyo de la hinchada será fundamental para nosotros”, dijo Guerra.



Según los entrenamientos, la ‘U’ ha practicado con Gabbarini, en el arco. La defensa con Guerra y Ordóñez, como centrales, Cristian Cruz y Édison Realpe, como laterales. En el medio campo: Jefferson Intriago y Jefferson Orejuela, Jhoan Julio y Gastón Rodríguez.



En el ataque estará Hernán ‘El Pirata’ Barcos. El delantero argentino buscará anotar goles para convertirse en el máximo anotador de LDU en la Copa.