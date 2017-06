Oriente Petrolero eliminó en penales al Dep. Cuenca y se clasificó a la segunda fase

Deportivo Cuenca perdió 8-7 en los lanzamientos penales frente al boliviano Oriente Petrolero y quedó fuera de la segunda fase de la Copa Conmebol Sudamericana. El partido se jugó este jueves 1 de junio del 2017 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, ante unos 10000 espectadores.

El resultado global terminó 1-1 en el tiempo reglamentario del cotejo de revancha. Los goles fueron marcados por el argentino Juan Ignacio Dinenno y el uruguayo Maximiliano Fleitas, a los 44 y 85 minutos. En el cotejo de ida también se igualó 1-1, en Bolivia.



El conjunto boliviano entró a la cancha con la obligación de abrir el marcador desde los primeros minutos. Sin embargo, el equipo local tuvo la oportunidad de -anotar a través de una clara falta dentro del área a Édison Preciado, pero no pitó el árbitro brasileño Wagner Magalhaes.



Pese a esa jugada aislada, hasta los 18 minutos el representativo boliviano fue mejor que su rival. Llegó al área contraria con jugadas de Óscar Ribera, José Meza y Pedro Azogue, pero les faltó puntería o Hamilton Piedra estuvo presto para evitar la caída de su pórtico.



Recién a los 20 minutos reaccionó el equipo ecuatoriano con un potente remate con pierna izquierda de Ronaldo Johnson. El balón se impactó en el horizontal, tras superar al arquero Guillermo Vizcarra y se salvó el cuadro boliviano.



El conjunto cuencano siguió atacando con Édison Preciado y Juan Ignacio Dinenno, pero al primero le faltó puntería en el tiro libre; mientras el segundo pecó de egoísta, puesto que tenía en el centro del área a su compatriota Michael Hoyos.



En una jugada similar, en la que Silvio Gutiérrez inició la jugada para Johnson y este para Dinenno, el argentino eludió a dos rivales y con potente remate venció a Vizcarra. Los cerca de 10 000 espectadores se pusieron de pie para festejar el tanto de la tranquilidad.



En el segundo tiempo, Deportivo Cuenca defendió con orden el triunfo parcial y jugó con la desesperación del rival. Controló el balón y trató de llegar al área contraria a través del contragolpe, con Dinenno como único delantero.



A los 52 minutos, Oriente Petrolero tuvo la oportunidad de empatar con un tiro libre del argentino nacionalizado boliviano Damián Lizio, pero Piedra desvío el balón al tiro de esquina. Al minuto 72, el conjunto visitante se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Franciso Rodríguez, por acumulación de dos tarjetas amarillas.



Cuando los hinchas se aprestaba para festejar la esperada clasificación, Marco Mosquera desplazó a un rival que en el área y el árbitro brasileño decretó el penal. A los 85 minutos, el delantero uruguayo Maximiliano Fleitas convirtió el empate 1-1 y acabó con la ilusión cuencana. En cambio, unos 100 hinchas bolivianos celebraron la conquista.



Con el empate, tras jugarse cinco minutos de adición, vinieron los penales para definir al equipo clasificado a la segunda etapa. Los hinchas cuencanos se pusieron de pie y con los nervios evidentes.

Por el club ecuatoriano anotaron Dinenno, Luis Saritama, Hoyos, Brian Cucco, Diego Ávila, Mosquera y Andrés Oña. En el octavo cobro, el defensa argentino Richard Schunke remató al costado derecho y Vizcarra lo atajó. No pudo contener su llanto, ante el consuelo de sus compañeros.



En el caso de los jugadores bolivianos, ninguno de los ochos disparos fallaron. Los anotadores fueron José Meza, Marcel Román, Damián Lizio, Sebastián Villota, Maximiliano Fleitas, Alexis Ribera, Carlos Añez y Johnny Mistasilla. Hubo festejos en la cancha y en la general norte, donde se ubicaron los hinchas del Oriente Petrolero.



Antes de iniciar el partido, restos de una bengala al parecer le cayó en la cabeza de Óscar Ribera y de inmediato fue atendido por el personal médico. Hubo otra versión que se trató de un pedazo de teja, lanzado de los graderíos. Por este motivo arrancó el juego con algunos minutos de retraso.



Pese a la eliminación, los hinchas del Deportivo Cuenca aplaudieron a los jugadores cuando se dirigían a los camerinos. En definitiva, el representativo azuayo no tuvo un buen debut en la Copa Conmebol Sudamericana. Se perdió una inyección económica de USD 300 000, que era una aspiración de los dirigentes.



El 'Expreso Austral' es el único equipo ecuatoriano que queda eliminado en la primera etapa de la Sudamericana. Universidad Católica, Liga de Quito y Fuerza Amarillla de Machala ya están en la segunda etapa.



Alineación de Deportivo Cuenca:

​

Hamilton Piedra, en el arco; Bryan Carabalí, Richard Schunke, Brian Cucco, Silvio Gutiérrez, en la defensa; Andrés Oña, Marco Mosquera, Michael Hoyos, Ronaldo Johnson, en el medio campo; Édison Preciado y Juan Dinenno, en la delantera.

DT: Gabriel Schürrer



Alineación de Oriente Petrolero:



Guillermo Vizcarra, en el arco; Óscar Ribera, Johnny Mostasilla, Luis Haquín, Francisco Rodríguez, en el arco; Diego Suárez, Marcel Román, Pedro Azogue, Damián Lizio, en el medio campo; José Meza y Maximiliano Fleitas, en la delantera.

DT: Eduardo Villegas