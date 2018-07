Organizadores de Qatar 2022 creen 'factible' que jueguen 48 países

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los organizadores del Mundial de fútbol de Qatar 2022 se mostraron este sábado 7 de julio de 2018 abiertos a la ampliación del torneo de 32 a 48 equipos. "Sí, es factible. Sólo tenemos que ver cómo", dijo el vicejefe de la organización Nasser al Khater en Moscú en una ronda de entrevistas con medios internacionales.

"Si vemos que es en favor del fútbol y del Mundial y creemos que ofrece un valor añadido, estaríamos a favor", sostuvo. Añadió que de todas maneras hay incontables variables desconocidas, entre otras, el formato de un Mundial de 48 equipos.



Sin embargo, implementar esta ampliación en Qatar parece poco realista dadas las actuales condiciones. Está previsto que el Mundial se celebre en ocho estadios. Una ronda previa con 16 grupos, como la que está prevista en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, no parece posible con un solo organizador.



Y si se sumara otro país como co-anfitrión, el torneo debería prolongarse. Así, por ejemplo, 32 equipos podrían jugar en una ronda de playoff por un lugar en la fase de grupos. "Este elemento de muerte súbita podría generar sorpresas", dijo Al Khater. "Si el formato es atractivo y no responde a un formato tradicional, sí, ¿por qué no?".



Claro que entonces la actividad de las ligas durante el Mundial, que se jugará en noviembre y diciembre, debería suspenderse por más tiempo. Y ya en abril Lars-Christer Olsson, jefe de la Organización de Ligas Europeas, dijo que no estaban dispuestos a eso.



Los planes para una ampliación, que partieron de una propuesta de las federaciones sudamericanas, fueron rechazados por el momento por el Consejo de la FIFA.



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sin embargo, es considerado partidario de un torneo más amplio y subrayó que se conversará con Qatar sobre el tema. Deberá tomarse una decisión "antes de la clasificación", dijo Al Khater.