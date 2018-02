Operadoras pequeñas y  medianas  pasan a la Serie A del fútbol ecuatoriano

Cuatro partidos de la primera fecha del campeonato local se vieron en 64 ciudades del país, a través de pequeñas y medianas cableoperadoras.

En cambio, dos partidos que fueron transmitidos por señal abierta (Teleamazonas y RTS) se pudieron ver a través de todas las operadoras de cable, con las restricciones en las ciudades sede de los cotejos.



Para la segunda fecha del torneo, que empezará el viernes en Guayaquil, la Asociación de Pequeños y Medianos Cableoperadores del Ecuador (Asocope) calcula incrementar el número de ciudades donde se podrá ver el fútbol local y superar las 100 urbes.

Hay dudas sobre qué pasará con las transmisiones del próximo fin de semana por canales de señal abierta.



Hoy (20 de febrero) se tratará el tema en la sesión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, explicó que el pedido de los clubes de transmitir dos partidos de cada fecha, por señal abierta, fue claro: hasta que se solucione el tema judicial por el contrato firmado entre GolTV y la FEF.



Hasta tanto, Asocope es la única vía para mirar el fútbol. “El balance es positivo, porque algunos pueblos pequeños de Guayas, de Manabí y de otras provincias pudieron ver el fútbol y eso fue alentador. Para este fin de semana, más operadoras ya tendrán el canal GolTV en su parrilla”, dijo Santiago Barrionuevo, presidente de las cableras pequeñas.



En Pichincha, según el gremio, hay empresas filiales en Machachi, Cayambe, El Quinche, entre otras, que superan los 5 000 suscriptores y que transmiten el campeonato.

En las operadoras grandes -como DirecTV, TVCable y Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)- solo fue posible mirar los cotejos que transmitieron los canales de señal abierta.

Fernando Ferro, de DirecTV, explicó los detalles técnicos de lo ocurrido el fin de semana.

“Tenemos 11 canales nacionales subidos en la parrilla y dos de esos son RTS y Teleamazonas. Nosotros no podemos alterar la información ni el contenido que nos pasan los canales. Fue complicado. En el caso de Teleamazonas, se nos exigió bloquear la transmisión de Guayaquil (Barcelona vs. U. Católica). Nos tocó poner en negro la señal para Guayaquil”.

TVCable tuvo que transmitir la señal de Teleamazonas que se difundió en Guayaquil.



Ronald Espina, gerente de mercadeo de TVCable, explicó que ellos mantendrán las transmisiones que sean por canales de señal abierta, mientras se resuelve el problema legal por los derechos de televisión de la Serie A.

En CNT se afirman en su postura de no transmitir el torneo y desde el área de Co­municación explicaron que el último comunicado (publicado el pasado 16 de febrero) ­sigue vigente.

En el documento hubo una explicación del tema. “Por nuestra condición de empresa estatal, no podemos transmitir los partidos del campeonato de fútbol, al no contar con el contrato respectivo. Pedimos disculpas a nuestros suscriptores”, detalló el comunicado.

Aunque CNT tiene en su parrilla el canal GolTV, el pasado fin de semana no se pudo ver el fútbol a través de esta operadoras, por cuestiones legales.

Barrionuevo aclaró que los operadores pequeños sola­mente reciben la señal de GolTV. Para los juegos de la primera fecha, la productora de audio y video Gjoal fue la encargada de levantar la señal. Esta se transmitió en el canal GolTV para el exterior y para la Asocope en el país. Los narradores, comentaristas y los periodistas al borde de campo fueron de GolTV.

El tema se ventila en un juzgado del Guayas

¿Hasta cuándo puede solucionarse el tema y regular las transmisiones? Jorge Chang, abogado de la FEF, es optimista de que en esta semana el caso pasará a una Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas y, con el expediente físico, tener una resolución.



“La resolución judicial no afecta a las relaciones del contrato entre la FEF y GolTV, por eso transmite el fútbol. Esperamos que el expediente físico pase a conocimiento del superior del juez que tiene el caso y poder revocar la sentencia”.



Según Chang, una vez que el caso llegue a la Corte Provincial, se calcula que el tema demore entre 8 y 10 días, aproximadamente. Sin embargo, según el mismo abogado, ayer se puso una nueva providencia en el expediente jurídico.

A la pregunta de qué se prevé en el escenario legal, Ferro -de DirecTV- respondió: “Está clarísimo que la FEF acate la sentencia del juez. Nos acaba de notificar nuestro abogado que he sido convocado a rendir testimonio en Guayaquil. No tengo ningún problema en rendir testimonio. Eso puede llevar más tiempo. Si la audiencia es el 1 de marzo, recién a mediados de marzo puede haber sentencia”, dijo el ejecutivo.