Las opciones que evalúa el Real Madrid si Cristiano Ronaldo ficha por la Juventus

Los rumores comienzan a ser cada vez más fuertes y, aunque parezca una locura, Cristiano Ronaldo podría convertirse en jugador de la Juventus de Turín en las próximas horas. El astro portugués, de 33 años, abandonaría el Real Madrid tras nueve temporadas en las que ha alcanzado la gloria y se ha convertido en un gran referente. Su adiós obligaría a Florentino Pérez a salir a buscar al mercado un fichaje de alto calibre para llenar el vacío.

El Real Madrid ingresaría poco más de USD 100 millones y tendrá que salir a buscar un jugador de características ofensivas que no solamente sea garantía de gol, sino que también pueda cargar con el peso de ser el sucesor de CR7 e ilusionar a la afición del club blanco. Aquí le presentamos algunas opciones que evalúan en las oficinas de Santiago Bernabéu:



Neymar o Mbappé, los futuros reyes



Si hay dos futbolistas que se perfilan para dominar el fútbol mundial como lo hace Cristiano en la actualidad, son el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé. Ambos podrían significar un fichaje de gran impacto y son las opciones más fiables para llenar el hueco que dejaría CR7.

Neymar es el gran sueño de Florentino, el presidente del Real Madrid. Foto: EFE



Neymar es el gran sueño de Florentino e incluso ya hubo un coqueteo entre el jugador y el Real Madrid antes del Mundial de Rusia 2018. El Paris Saint Germain, que pagó 222 millones de euros por su ficha al Barcelona FC, podría darle salida para cumplir con los requisitos del Fair Play Financiero. Además, si el crack brasileño se convierte en jugador madridista sería un golpe directo al Barcelona FC.

Kiliam Mbappé tiene potencial para ser un gran baluarte del Real Madrid. Foto: AFP



Si no es Neymar, el Real Madrid puede apostar por Mbappé, compañero del brasileño en el PSG. El club parisino tiene que ejecutar en los próximos meses una opción de compra obligatoria al AS Mónaco de USD 130 millones. Ese desembolso también le traería problemas con el Fair Play Financiero, con lo que Mbappé podría ser el apuntado si el PSG decide no dejar marchar sin pena ni gloria a Neymar. El joven francés tiene potencial para ser un gran baluarte del Real Madrid en un futuro inmediato.



Harry Kane, Lewandowski y Hazard: dos jugadores para suplir a CR7



Si Neymar o Mbappé llegan a la plantilla de Julen Lopetegui sería un cambio de fichas, pero ellos no son los únicos que aparecen en la lista. La otra opción que se baraja en la institución blanca sería la de contratar a dos grandes figuras en simultáneo.

Harry Kane, capitán de Inglaterra que acaba de renovar con el Tottenham, es otra de las posibilidades que baraja el club merengue. Foto: AFP



Los tres nombres que figuran con prioridad en el radar son Harry Kane, el capitán de Inglaterra que acaba de renovar con el Tottenham; Robert Lewandowski, atacante polaco del Bayern Múnich que ya sonó como refuerzo blanco; y Eden Hazard, jugador belga que brilla en el Chelsea. Dos de ellos tres podrían llegar al club al unísono, como en su momento CR7 lo hizo junto a Kaká.

El belga Eden Hazard también está en la mira del Real Madrid, en caso de que Ronaldo firme con la Juventus. Foto: AFP



En la prensa española tampoco descartan que el Real Madrid le proponga a la Juventus que el argentino Paulo Dybala sea parte de la negociación con Cristiano, aunque hay pocas probabilidades de que la Vecchia Signora deje a ir a uno de sus mejores jugadores.